Atacan a Real Madrid y a Florentino Pérez desde Alemania por Xabi Alonso; cruda comparación

Xabi Alonso no pasa por el mejor momento en el fútbol español. El técnico ha sido criticado fuertemente tras cada partido del Real Madrid, ya sea por la manera de jugar del equipo o por los resultados, lo cual ha desencadenado una crisis profunda al interior del club. Sin embargo, no todos le dan 'palo', en Alemania hubo alguien que defendió su trabajo.

En concreto, el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, fue el que alzó la voz para apoyar al entrenador, tras su buen paso por ese equipo. "Si el presidente dice que un entrenador es un mal necesario, si al entrenador se le deja solo y siempre es el que recibe las críticas, pues entonces la situación es muy diferente a la que vivió en Leverkusen. Todos remamos en la misma dirección y no dejamos al autobús solo políticamente", fueron las palabras del directivo español, quien compartió grandes momentos con Xabi en 'los 11 de la compañia', como las consagraciones en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de ese país, todas bajo la batuta del DT ibérico.

Problemas de Xabi Alonso en el Real Madrid

Las declaraciones de Carro llegan tras distintos rumores de que los altos mandos del Real Madrid estarían poniendo en tela de juicio la capacidad de Alonso para dirigir al cuadro 'merengue' y que ya le tendrían un ultimátum para su continuidad en el equipo.



Los blancos llegaron a acumular dos derrotas seguidas, lo que generó que los rumores sobre su salida se intensificaran, dado que en el club de las 15 Champions League no se admite prácticamente ninguna crisis de resultados.

El técnico español ha estado inmerso en supuestos problemas con jugadores como Vinícius Junior, quien le protestó su salida del campo en el clásico frente al Barcelona, y otros jugadores de la plantilla que supuestamente le estarían haciendo la 'cama' para que abandone al equipo de la capital española.

No obstante, por ahora el DT continúa en el cuadro 'merengue', gracias a que este domingo vencieron 2-1 a Alavés, con goles de Kylian Mbappé y Rodrygo. Resultado que los mantiene a cuatro puntos del lider de la liga española, el Barcelona, y que cortó una seguidilla de caídas que tenía preocupada a la afición del Real Madrid.

El próximo reto que tendrá Xabi Alonso será avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, cuando visite este miércoles a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) al Talavera, equipo de la tercera división del fútbol de España.