Once Caldas y Atlético Nacional protagonizarán este jueves el primer ‘round’ en su serie de los cuartos de final de la Copa BetPlay. El ‘blanco blanco’ confía en hacer respetar su localía, mientras que el ‘verdolaga’ le apostará a sacar un buen resultado de cara al choque definitivo.

Este juego por la ida de esta fase se llevará a cabo en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Once Caldas llegó a esta instancia de la Copa Colombia luego de golear en el marcador global a Deportivo Pasto por 6-1.

Por el lado del ‘rey de copas’ de nuestro país hizo lo propio contra Quindío, al que venció con contundencia en la serie de octavos de final por 6-2.

Bajas confirmadas en Atlético Nacional

Juan Manuel Zapata: lesión muscular del bíceps femoral derecho; incapacidad proyectada de siete semanas.

lesión muscular del bíceps femoral derecho; incapacidad proyectada de siete semanas. César Haydar: lesión muscular del bíceps femoral derecho; incapacidad proyectada de ocho semanas.

lesión muscular del bíceps femoral derecho; incapacidad proyectada de ocho semanas. Joan Castro: trauma en tendón de Aquiles izquierdo, retorno a entrenamientos el 8 de octubre.

trauma en tendón de Aquiles izquierdo, retorno a entrenamientos el 8 de octubre. Juan Bauzá: lesión de aductor derecho, incapacidad según resultados de exámenes.

lesión de aductor derecho, incapacidad según resultados de exámenes. Facundo Batista: Contusión en rodilla derecha, retorno según evolución.

Once Caldas, con sus figuras

El elenco manizaleño contará con sus mejores jugadores para este importante duelo como es el caso de Dayro Moreno, quien espera liderar con sus goles esta serie.



Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa BetPlay

En ese orden de ideas, este vibrante duelo entre ‘albos’ y ‘verdolagas’ por la ida de los cuartos de final se llevará a cabo este jueves 9 de octubre en horario de las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol colombiano.

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales y polémicas, la crónica y reacciones de los protagonistas.

