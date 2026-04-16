Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
BAYERN MÚNICH VS. REAL MADRID, EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Murió un ex arquero del Arsenal, Juventus y Liverpool, en un trágico accidente de tránsito

Murió un ex arquero del Arsenal, Juventus y Liverpool, en un trágico accidente de tránsito

Este jueves el mundo del fútbol está de luto con la muerte de Alexander Manninger, guardameta austriaco que pasó por importantes clubes de Europa. Un tren chocó su automóvil en Salzburgo.

Por: AFP
Actualizado: 16 de abr, 2026
Comparta en:
Alexander Manninger Juventus
Alexander Manninger, ex arquero de la Juventus - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad