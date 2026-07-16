Así llega Franco Armani a Atlético Nacional; "aún tiene una capacidad de reacción implacable"

Uno de los ídolos de Atlético Nacional regresa a casa, después de ocho años y medio jugando en el fútbol de Argentina, vuelve a poner a disposición sus talentos y cualidades bajo el arco. Se trata de Franco Armani.

A sus casi 40 años - los cumple el 16 de octubre –, el oriundo de Casilda retorna al 'verdologa', club con el que ganó varios títulos locales, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Armani está listo para el reto, tras su periplo exitoso en River Plate.

De inicio, el experimentado guardameta argentino firmó un contrato de un año con el verde paisa. Lo cierto, es que para conocer el nivel en que llega Armani a Atlético Nacional, en Gol Caracol contactamos en el sur del continente, para saber más del estado físico y condiciones con que arriba para la Liga BetPlay II-2026. "Aún tiene una capacidad de reacción implacable", dijo Juan Patricio Balbi, periodista de 'Espn Argentina', y que cubre toda la actualidad de la 'banda cruzada'. Charla exclusiva.

Llegada de Franco Armani AFP

- ¿Qué Franco Armani 'regresa' a Colombia, al fútbol colombiano?



"Vuelve un Franco Armani consagrado y consolidado en la historia de River, como uno de los arqueros más determinantes e importantes de su historia. Ha roto todo tipo de récords, se fue de River como el arquero más ganador con 10 títulos, el segundo con más vallas invictas en toda la historia, detrás de Amadeo Carrizo, y el tercero con más partidos jugados, después de Carrizo y Fillol. Es impresionante lo que ha logrado Armani, transformándose en ídolo, leyenda, uno de los jugadores más queridos del plantel".

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- ¿Qué nos puede decir de la última temporada en River Plate, cómo está en lo físico?

"Es cierto que fue un año particular para él, porque a diferencia de lo que han sido sus ocho años y medio en River. Más allá de unos partidos perdidos por lesiones musculares, no más de cuatro en fila, nunca había dejado el arco por lesión, y en el comienzo de esta pretemporada, en enero, sufrió un desgarro en el gemelo derecho, y después una tendinitis en la zona del tendón y eso lo obligó a dejar el puesto y apareció un joven como Santiago Beltrán, quien fue una grata y sorpresiva aparición para River; de gran proyección y con buena relación con Armani. Y creo que también la aparición de Beltrán es lo que determina la salida de Armani, que tenía contrato hasta diciembre y lo pensaba cumplir y respetar; él quiere seguir jugando, terminar su carrera atajando y tiene lógica su salida. River le puso a disposición la recisión de común acuerdo, si él así lo sentía, ante la propuesta de Atlético Nacional; fue una salida de común acuerdo".

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- ¿Cree que a sus 39 años podrá destacarse otra vez en Atlético Nacional?

"Armani el año pasado, el 2025, jugó 50 partidos, siempre el arquero titular, 24 vallas invictas, figura en tanda de penaltis importantes como en Copa Libertadores, en Copa Argentina, fortaleció ese punto en los penaltis, que era algo que le venía constando. Fue uno de los jugadores de mejor rendimiento el año pasado en River, el sostén del equipo en grandes tramos. Y este 2026 muy particular, jugó solo dos partidos por lesión, algo que nunca le había pasado en su carrera en River, y lo termina marginando del puesto. Pero desde lo futbolístico, el año pasado se vio a un arquero de buen nivel, con posibilidades de seguir jugando un tiempo más; para mí, sin ningún tipo de problemas, mantiene siempre ese 'mano a mano' que lo ha destacado a lo largo de su carrera, reflejos, ha sumado en el punto de los penales. Creo que Atlético Nacional de va a poder disfrutar de un Armani que está para continuar compitiendo".

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- ¿En cuánto a sus cualidades, qué Franco Armani podemos esperar?

"La virtud más fuerte de Armani es el reflejo, la volada para sacar pelotas realmente difíciles y el 'mano a mano' para achicar. Quizás no es un arquero extremadamente veloz, ni que salga a romper en pelotas áreas o detenidas, pero es un arquero que bajo los tres palos tiene una capacidad de reacción implacable, y eso lo ha depositado en el lugar de la historia que se merece con los 10 títulos que ha ganado en River".

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¿Sabe si Franco Armani volvió a Nacional para un posible retiro, al corto plazo?

"Creo que tiene la intención de seguir jugando un tiempo más, veremos si es un año, un año y medio. Va a cumplir 40 años, tenía contrato en River hasta diciembre, y en principio, su idea era retirarse. Lo que cambió, y lo dije él en conferencia de prensa, fue esta situación particular en River, y el deseo de seguir jugando y de retirarse en Colombia, seguramente su último paso futbolístico profesional sea en Atlético Nacional, habrá que ver por cuánto tiempo".