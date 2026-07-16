Los hinchas de la Selección Colombia creen que un jugador debe "guardar luto eterno"

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, a manos de Suiza en la tanda de los penaltis, y tras concluir el periplo en la cita orbital en tierras norteamericanas, el plantel de la 'tricolor' regresó al país para tener unos merecidos días de descanso en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos. Uno de ellos fue Juan Fernando Quintero.

Lo cierto es que el talentoso volante antioqueño, al servicio de River Plate, participó en días pasados de una fiesta con Maluma, y esto causó mucha controversia entre los hinchas de la 'amarilla', que criticaron la actitud del número '20' del seleccionado nacional. Esto fue tema de debate en las redes sociales, hasta el punto que exjugadores tuvieron que salir a defenderlo.

Fue así como en el programa 'El Camerino DK', Macnelly Torres, Orlando Berrío y Andrés Cadavid hablaron de toda esa polémica que armaron los fanáticos de la Selección Colombia en torno a Quintero Paniagua, una de las declaraciones que más llamó la atención en la tertulia fue: "Ellos creen que deben guardar luto eterno".



Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia AFP

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"Gente que salió a criticar a 'Juanfer' (Quintero) porque estaba disfrutando en familia, porque ven que era un artista; creo que todavía en el país no estamos preparados para tantas cosas", dijo Macnelly Torres en primera instancia.

A continuación Orlando Berrío acotó en su opinión: "Hay que guardar luto eterno, creen las personas aquí en el país"; a lo que 'Mac' respondió: "Jamás, jamás, eso hay que tratarlo, pero con pinzas. Hay que enseñarle a la gente, a que sienta de que los jugadores de fútbol profesional son seres humanos, pueden compartir, a pesar de las derrotas, de los triunfos, ¿o sea, qué un jugador sólo puede disfrutar cuando gana?".

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Inmediatamente, Andrés Cadavid, exdefensor de Millonarios, fue contundente en decir lo siguiente: "Yo creo 'mago' (Macnelly Torres) que las personas que no jugaron fútbol profesional son atrevidas y creen que tienen el derecho de criticar a un jugador, porque después de tres días quiere descansar. Llevan un año de fútbol profesional, llevan un año cansados mentalmente. Cuando se termina un torneo, uno (como jugador) quiere ver a su familia, a sus hijos, a sus allegados, y creen (la gente) que tienen el derecho a opinar; de pronto tienen envidia de que no lo invitaron a una fiesta".