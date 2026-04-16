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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, objetivo de poderoso club de Premier League; filtran contactos con sus agentes

Richard Ríos, objetivo de poderoso club de Premier League; filtran contactos con sus agentes

Cerca de acabarse la temporada y con el Mundial 2026 tan cerca, el nombre del colombiano Richard Ríos está llenando espacios en la prensa de Inglaterra e Italia, donde tiene varios pretendientes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano del Benfica - Foto:
Benfica Oficial

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