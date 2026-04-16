Richard Ríos, objetivo de poderoso club de Premier League; filtran contactos con sus agentes

Richard Ríos fue de menos a más en su llegada a Europa con el Benfica (Portugal), pero su alto nivel y calidad lo están llevando a ser incluido en rumores de posibles cambios para la siguiente temporada, con clubes importantes del Viejo Continente monitoreando su situación e intentando convencerlo de dar un salto en su carrera.

Desde hace algunos días se conoció del interés de elencos como Nápoles, Inter de Milán y Roma, pero en las recientes horas se sumaron dos equipo de la Premier League de Inglaterra, uno de ellos de los más poderosos e históricos: el Manchester United.



Richard Ríos, en la mira del Manchester United

El medio 'A Bola' de Portugal informó este "El Manchester United y el Fulham se han puesto en contacto con los representantes de Richard Ríos para evaluar la posibilidad de ficharlo este verano", dejando saber que siguen apareciendo clubes importantes para contratar al mediocampista de apenas 25 años, quien de la mano del DT José Mourinho se ha consolidado en el Benfica.

En territorio luso puntualizan que "el verano pasado , el Benfica fichó a Ríos procedente del Palmeiras por 27 millones de euros. El centrocampista colombiano también era pretendido en aquel momento por el FC Porto, la Roma y el Nottingham Forest, pero finalmente, firmó con el Benfica hasta 2030", de hecho recordaron que actualmente el antioqueño tiene "una cláusula de rescisión de 100 millones de euros", por lo que su salida no es tan sencilla a corto plazo, a menos de que a las oficinas de las 'águilas' llegue una propuesta que genere convencimiento a todas las partes.

Richard Ríos, futbolista colombiano en Benfica - Foto: Getty Images

De hecho, otro de los importantes medios portugueses, 'O Jogo' explicó que "el centrocampista ha llamado la atención de varios clubes, pero, solo una oferta irresistible, tanto deportiva como económicamente, convencerá al número 20 de abandonar el Benfica, donde se siente feliz", dejando saber que solo una millonaria propuesta lo sacará de Lisboa.



Por el momento, Richard Ríos seguirá enfocado en terminar la temporada con el elenco portugués, buscando luchar por el título de la liga, teniendo un partido clave este domingo frente al Sporting, de su compatriota Luis Javier Suárez (12:00 p.m.), donde se medirán el segundo (71) y tercero (69) de la tabla de posiciones, respectivamente. El líder es el Porto (76).