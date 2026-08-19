Nahuel Bustos erró un gol insólito en Santa Fe vs River Plate; todo por 'picar' la pelota

En el primer tiempo de Santa Fe vs River Plate, el atacante argentino Nahuel Bustos tuvo dos ocasiones de gol, pero el travesaño y uno de los palos laterales se lo negaron. Sin embargo, en la segunda parte tuvo una chance aún más clara, pero falló.

Al minuto 47, cuando apenas comenzaba la parte complementaria, el delantero robó la pelota tras una mala salida de un defensor de la 'banda cruzada', y cuando quedó mano a mano con el arquero, decidió 'picarla'.

Sin embargo, el remate con calidad de Nahuel Bustos se fue con mucha fuerza y pegó arriba del arco de River Plate. Hugo Rodallega, quien acompañaba la jugada, le reclamó por no hacerle el pase.

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Gol errado de Nahuel Bustos en Santa Fe vs River Plate: