Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura de Liverpool se quejó antes de enfrentar al PSG; "ellos descansaron más, no jugaron por liga"

Figura de Liverpool se quejó antes de enfrentar al PSG; "ellos descansaron más, no jugaron por liga"

Uno de los jugadores más importantes del Liverpool señaló la falta de descanso frente a un PSG que no jugó este fin de semana en la Liga de Francia. Hay preocupación en Anfield.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre PSG y Liverpool, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
Acción de juego entre PSG y Liverpool, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad