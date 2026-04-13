Cerro Porteño vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Los vigentes campeones del fútbol paraguayo y colombiano, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla, respectivamente, se enfrentarán este martes en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores con la misión de conquistar su primera victoria en la presente edición del torneo continental.

Con el sabor amargo de la derrota en el debut (1-0) frente al peruano Sporting Cristal, el conjunto paraguayo intentará reivindicarse y hacerse fuerte en su fortín, el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', en Asunción.

Ese resultado dejó al Cerro Porteño como colista de la llave y a su nuevo rival, el Junior, tercero con una unidad tras el empate (1-1) ante el Palmeiras brasileño, por lo que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para encaminar su clasificación para los octavos de final.

El Ciclón cedió terreno este sábado en la lucha por el título del Torneo Apertura paraguayo tras igualar sin goles ante el Nacional, que jugó desde el minuto 50 con nueve hombres, y con 33 unidades se mantuvo escolta del líder, el Olimpia. El argentino Ariel Holan tendrá una segunda oportunidad para encaminar a la victoria a un Cerro Porteño que tiene como referentes ofensivos a Pablo Vegetti, Jonathan Torres o Juan Iturbe.



El Junior de Barranquilla, que ya se encuentra en Paraguay, afronta el duelo impulsado por el triunfo del sábado por 3-1 ante el Águilas Doradas en la liga colombiana. Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias ocupan el tercer lugar del torneo, con 28 puntos, tras acumular nueve victorias, un empate y seis derrotas. El Tiburón cuenta con los veteranos atacantes Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, y Carlos Bacca, y con Mauro Silveira en el arco.

Junio de Barranquilla Colprensa

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El último gran encuentro entre ambos equipos fue en los octavos de final de la Sudamericana de 2017, cuando el conjunto colombiano se impuso en Barranquilla con un marcador global de 3-1 y eliminó del certamen al Ciclón de Barrio Obrero. En la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla y Cerro Porteño han disputado ocho partidos, todos en la fase de grupos, durante las ediciones de 1994, 1996 y 2000. El partido en Asunción se jugará desde las 19.00 horas del martes (22.00 GMT) y será dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.



Cerro Porteño vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Copa Libertadores 2026

Fecha: martes 14 de abril

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

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Estadio: Estadio General Pablo Rojas, Asunción, Paraguay.

Transmisión: Disney+ - ESPN.