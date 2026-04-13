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Gol Caracol  / Cerro Porteño vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs Junior EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Copa Libertadores 2026

Luego de empatar con Palmeiras en la fecha 1, Junior buscará su primera victoria en la Copa Libertadores 2026. El rival será Cerro Porteño, en el estadio General Pablo Rojas, en Paraguay.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Cerro Porteño vs Junior
Cerro Porteño vs Junior; Copa Libertadores
Fotos Tomadas de: Cuenta Oficial de X de Cerro Porteño y Colprensa

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