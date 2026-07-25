Neymar se salió de casillas y protagonizó una rabieta con Santos vs. Chapecoense; Véalo aquí

El astro brasileño pese a marcar en su regreso con Santos, también fue protagonista de una insólita tarjeta amarilla, al hacer runa rabieta por una falta que le cometieron.

Todo ocurrió al minuto 29' de la segunda parte del partido frente a Chapcoense en el Brasileirao, donde Neymar sufrió una falta sobre Bruno Tubarão, pero el '10' no se quedó con la 'espinita y fue a empujarlo, lo que desató aún más su enojo ya que el rival se le rió en la cara, y el arbitró le sacó tarjeta amarilla a ambos.

Esto causó que 'Ney' se saliera de casillas, le alegara el juez al punto de encararlo, sabiendo que se perdería así el próximo encuentro con Santos.

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