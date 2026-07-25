¿Millonarios traerá otro refuerzo para la Liga BetPlay? Fabián Bustos respondió 'sin rodeos'

Millonarios se estrenó en la Liga BetPlay 2026-II con una derrota ante su gente, luego de caer por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga, lo que dejó un serio malestar a toda su hinchada.

Pese a que el cuadro 'albiazul' tomó la batuta durante gran parte del encuentro, lo cierto es que en la única llegada del 'leopardo' en los últimos minutos, la embocaron sin problema, para sellar su primera victoria en el torneo.

Por ello, en rueda de prensa, al técnico argentino le consultaron sobre los errores que cometió la zaga defensiva en el encuentro y por consiguiente le preguntaron si el club contempla la llegada de otro central, tras los fuertes rumores que se leen desde la prensa argentina.

Previo a este encuentro, el periodista Pedro Ladjna del sur del continente reveló que "Millonarios avanza en la contratación de Agustín García Basso.El club colombiano tiene un interés concreto en el defensor de Racing y en los próximos días presentaría una oferta formal. Por otra parte, su posible salida a Newell’s quedó en 'stand by' y, por el momento, no hay una definición", se leyó en su cuenta de X.



Fabián Bustos habló 'sin rodeos' de esta posibilidad y dijo: "defensivamente, creo que estamos completos porque todavía no jugó (Andrés) Llinas, ni tampoco Stiven Barreiro (reciente refuerzo). Me parece que con Jorge (Arias) y con Sergio (Mosquera) tenemos mucha competencia y buena, se ha trabajado muy bien en las pelotas cruzadas. Fichajes, no, hasta que el libro de pases esté abierto, pero ya lo explicó el presidente el otro día en una rueda de prensa, donde si aparece una posibilidad, pero no creo que necesitemos en defensa, creo que estamos bien”.

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Continuó diciendo: “defensivamente, no creo que haya que tener algún ajuste, pero ya si aparece algo, decidirá la dirigencia, la dirección deportiva, nosotros, pero no es que estamos ahora, como no conseguimos el resultado, estamos pensando en traer alguien más”, concluyó el mandatario argentino.

Así fue la formación de Millonarios frente a Colo Colo en El Campín. Foto: Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El club 'albiazul' tendrá su segunda salida en la Liga BetPlay 2026-II, cuando visite al vigente campeón: Junior de Barranquilla. Este partido será en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el día sábado 1 de agosto a las 8:15 de la noche, donde además, el 'tiburón' viene también de caer, y fue 2-1 ante Deportes Tolima en Ibagué.