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Gol Caracol  / Cómo se definirá el goleador del Mundial 2026, si Messi y Mbappé quedan igualados

Cómo se definirá el goleador del Mundial 2026, si Messi y Mbappé quedan igualados

El Mundial 2026 está en su recta final, y además de conocer al campeón, la lucha del 'Bota de Oro' está reñida entre Messi y Mbappé. ¿Pero qué pasa si quedan igualados, acá le contamos?

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan por la 'Bota de Oro' del Mundial 2026.
Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan por la 'Bota de Oro' del Mundial 2026.
Fotos: AFP

El Mundial 2026 en tierras norteamericanas está llegando a su final, sólo resta por conocer a la selección campeona, y al jugador que se llevará la 'Bota de Oro' como máximo artillero. Por ahora, hay dos futbolistas igualados por ese objetivo: Lionel Messi y Kylian Mbappé; ambos tienen ocho goles.

Sin embargo, hay una serie de competidores que siguen muy de cerca al argentino y al francés, siendo éstos de la Selección Inglaterra: Harry Kane y Jude Bellingham. Los deportistas de los 'tres leones' suman seis tantos cada uno y con la posibilidad de aumentar su cuenta en el duelo frente a la 'albiceleste' de semifinales; lo mismo sucede con Messi. Y ya un escalón más abajo, con cinco, se encuentran Mikel Oyarzabal y Ousmane Dembélé.

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Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en un partido del Mundial 2026
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, en un partido del Mundial 2026
AFP

Lo cierto es que en el duelo que resta de 'semis', el del tercer puesto y la final, se conocerá el nombre del que se quedará con esta notable distinción individual, pero a su vez, existe la posibilidad que se pueda producir un empate.

En caso de que esto último suceda le contamos cómo sería el ítem de desempate, cómo se definiría el goleador del Mundial 2026.

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¿Cuál es el criterio para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 si hay empate ?

En el reglamento de la FIFA se indica que este preciado galardón "se le otorgará al jugador que marque más goles", pero "si dos o más jugadores marcan el mismo número de goles, será determinante el número de asistencias (según lo determinen los miembros del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA)".

Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en el Mundial 2026
Kylian Mbappé, delantero de la Selección Francia, en el Mundial 2026
AFP

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Si el ítem de desempate de asistencias prevalece entre esos dos o más jugadores, lo siguiente a tener en cuenta será "el total de minutos jugados en el torneo, y el jugador que haya disputado menos minutos ocupará el primer puesto".

Pero si aún persiste la igualdad, entraría en vigor el mayor número de tantos en jugadas. Así que sólo queda esperar la definición de la cita orbital en Norteamérica para conocer quién se quedará con la 'Bota de Oro' del Mundial.

Celebración de la Selección de España
Celebración de la Selección de España
Fotografías de: AFP

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

  1. Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles y 3 asistencias
  2. Lionel Messi (Argentina) - 8 goles y 2 asistencias
  3. Erling Haaland (Noruega) 7 goles y 0 asistencias
  4. Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia
  5. Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia
  6. Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles y 2 asistencia
  7. Mikel Oyarzabal (España) - 5 goles y 1 asistencia
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