Figura de Selección Colombia se quedó sin equipo; a buscar, pensando en el Mundial 2026

Se van terminando los campeonatos en Sudamérica y también hay novedades y noticias con futbolistas de Selección Colombia, como en el caso del lateral derecho Santiago Arias, que pensando en el Mundial 2026 deberá encontrar un nuevo club ya que no seguirá en el Bahía, de Brasil.

El domingo el antioqueño jugó todo el partido en la derrota 2-0 con Fluminense, en lo que fue su último partido con la camiseta del cuadro brasileño, donde había encontrado regularidad, pero que por motivos contractuales no continuará.



“El lateral derecho, también con contrato que vence al final de la temporada, no renovará su contrato con el Tricolor y se despidió de la afición”, había informado hace algunos días en medio ‘Globo Esporte’, sobre el futuro del jugador colombiano.

La razón principal para su no continuidad habría sido porque “las negociaciones terminaron porque los valores solicitados por los agentes del jugador fueron considerados demasiado altos por el Bahía”, por lo que ahora con el Mundial 2026 a la vista con la Selección Colombia, deberá encontrar un nuevo equipo para tener protagonismo.

Cabe resaltar que Santiago Arias viene de jugar de titular los dos más recientes partidos preparatorios, contra Australia y Nueva Zelanda, siendo figura y mostrando un alto nivel, a pesar de tener también en la posición a Daniel Muñoz.



En la misma nota del medio brasileño citado anteriormente, detallaron que el colombiano “disputó su partido 73 con el club, anotando dos goles y dando cuatro asistencias. El jugador colombiano de 33 años fue fichado a principios del año pasado con un contrato de dos temporadas”.



Además, en su palmarés pudo ganar un campeonato estatal y la Copa del Noreste, consolidándose como un titular indiscutible. Sin embargo, en este remate del Brasileirao perdió su sitio y al final alternaba con otro de sus compañeros por la posición.

Ya con 33 años, Santiago Arias tiene una amplia experiencia en Europa, vistiendo las camisetas del Sporting Lisboa (Portugal), PSV (Países Bajos), Atlético de Madrid (España), Bayer Leverkusen (Alemania), Granada (España), Cincinnati (Estados Unidos), y recientemente en el Bahía (Brasil).