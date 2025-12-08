Síguenos en:
Compañeros de Jhon Durán y Dávinson Sánchez, con prisión preventiva por apuestas deportivas

Jugadores del Galatasaray y Fenerbahçe fueron detenidos en Turquía y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en apuestas deportivas y amaño de partidos.

Por: AFP
Actualizado: 8 de dic, 2025
Jugadores de Galatasaray y Fenerbahçe están involucrados en apuestas.
Jugadores de Galatasaray y Fenerbahçe están involucrados en apuestas.
Getty Images.

