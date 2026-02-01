No paran las malas noticias para el Real Madrid; figura se lesionó contra Rayo Vallecano

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Rayo Vallecano en el minuto 9 tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Bellingham recibió un pase al espacio del argentino Franco Masantuono y, en la carrera, sintió un pinchazo que le hizo llevarse la mano a la zona afectada y tirarse al césped rápidamente con claros síntomas de dolor.

El centrocampista se marchó directo al vestuario para una exploración más precisa de los médicos, a la espera de ver lo que determinan las pruebas médicas a las que se someta.



Su lugar en el terreno de juego lo ocupó el internacional por Marruecos Brahim Díaz.

Pitos de los hinchas al Real Madrid

Dos semanas después de recibir una sonora pitada, en el partido ante el Levante, tras perder en la final de la Supercopa de España y ser eliminado por el Albacete en la Copa del Rey, el Real Madrid volvió a escuchar pitos por parte de su afición este domingo, cuatro días después de caer ante el Benfica (4-2).

Una derrota en Lisboa que hizo que el Real Madrid no se clasificara en el top ocho de la fase liga de la ‘Champions’, por lo que el 17 y 25 de febrero tendrá que jugar la eliminatoria previa a los octavos de final.

Y será, de nuevo, según deparó el sorteo, contra un Benfica de José Mourinho que volvió a poner de relieve las carencias del Real Madrid esta temporada.

Superado por el Benfica de principio a fin y otra derrota que propició la vuelta de los pitos a su equipo por parte de los aficionados que acudieron al partido de este domingo contra el Rayo Vallecano.

Silbidos que se escucharon desde que el Real Madrid saltó al terreno de juego a calentar, aún con poca afición en las gradas del estadio. Tras esto, en el anuncio por megafonía de las alineaciones, a pesar del alto volumen, también se apreciaron pitos con, de nuevo, el brasileño Vinícius Junior recibiendo la mayor parte de ellos.

La reprobación siguió en los instantes previos al partido, solo cortados por el minuto de silencio en memoria de dos exjugadores del Real Madrid, de fútbol y baloncesto, fallecidos recientemente Lucien Muller y Brad Branson.

Además, tras esto, los pitos se incrementaron hasta que el colegiado del partido, Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego), dio comienzo al partido.

Un encuentro en el que Vinícius fue pitado cuando cogió el balón en los primeros compases y, tras una internada por banda que finalizó el córner, se dirigió a la grada pidiéndoles apoyo.