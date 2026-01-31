Luis Díaz ya deja huella en el Bayern Múnich: elegido como "El gol del año 2025" en Bundesliga

¡Distinción especial para Luis Díaz! El gol del atacante, que supuso el 1-1 provisional en el partido de la Bundesliga que el Bayern Múnich disputó fuera de casa contra Union Berlin (2-2) el pasado mes de noviembre, ha sido elegido Gol del Año 2025. Así lo anunció el programa 'Sportschau' este sábado. Después de Harry Kane, que fue galardonado el año pasado por su gol en el partido contra el Augsburgo, el prestigioso premio recae por segunda vez consecutiva en un jugador 'bávaro'.

Fue un gol que puso de manifiesto tanto la mentalidad como las extraordinarias habilidades futbolísticas de Luis Díaz. Tras un pase demasiado largo de Josip Stanišić, Luis Díaz se hizo con el balón deslizándose justo antes de que saliera por la línea de fondo. Con un movimiento espectacular, el colombiano se deshizo de Janik Haberer y disparó sin ángulo, superando al portero del Union, Frederik Rönnow, y haciendo gol.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Max Eberl, Director general deportivo del FC Bayern: "Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el Gol del Año. Al fin y al cabo, los goles son lo que importa en el fútbol, y a todos nos encantan los goles especialmente bonitos. En este caso, 'Lucho' no solo marcó un gol espectacular, sino que el gol es más bien una obra de arte en sí misma y demuestra el extraordinario compromiso y la pasión con la que juega al fútbol. Luís Díaz tiene un valor incalculable para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. Enhorabuena por este fabuloso gol. El año pasado, los aficionados eligieron a Harry Kane, ahora a 'Lucho': los goles del año se están convirtiendo poco a poco en una pequeña especialidad del FC Bayern".



Luis Díaz no ocultó su emoción: "Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble! El premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador. ¡Así es muy fácil sentirse a gusto! Muchas gracias por el premio, espero marcar muchos más goles, ya que para mí, como delantero, lo más importante es poder ayudar al equipo con mi esfuerzo", dijo el jugador de 29 años.

Antes de Harry Kane y Luis Díaz, también Gerd Müller (1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980), Jürgen Wegmann (1988), Klaus Augenthaler (1989) y Lothar Matthäus (1992) han recibido con anterioridad el codiciado galardón. Desde 1971, el programa deportivo Sportschau otorga el premio al Gol del Año, elegido por los aficionados al fútbol.