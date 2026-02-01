Se destapó Luis Díaz con contundentes palabras sobre Bayern Múnich, dejó advertencia

Luis Díaz es la sensación en Alemania y uno de los jugadores más aclamados en el último tiempo por los hinchas del Bayern Múnich. El habilidoso extremo despejó las dudas que se dieron en su llegada a punta de goles, asistencias, enganches y jugadas mágicas. Poco a poco se convirtió en la pieza clave del DT Vincent Kompany, quien lo tiene como uno de los fijos en su once titular y pocas veces lo sustituye confiando en él hasta el final de los partidos.

Gracias a todo ese talento mostrado en la cancha, Díaz Marulanda recibió una importante distinción en las últimas horas. El portal alemán 'Sportschau' eligió la anotación del guajiro contra el Unión Berlín como el mejor gol del 2025 en la Bundesliga. Horas más tarde, el colombiano le anotó al Hamburgo, en un encuentro que culminó 2-2.

Luis Díaz en Nacional vs. Inter Miami. Getty Images.

A 'Lucho' le confirmaron que había ganado ese premio y su reacción sorprendió a todos: "Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado. Solo pensé en disparar lo más rápido posible para que pudiéramos marcar. Fue increíble. El premio significa mucho para mí. No llevo mucho tiempo en la Bundesliga, pero he podido adaptarme rápidamente gracias a un gran equipo, una gran familia y también a un muy buen entrenador. Es muy fácil sentirse como en casa. Gracias por el premio. Espero que haya más goles. Eso es lo más importante para mí como delantero: poder ayudar al equipo así con trabajo duro".



Díaz dejó advertidos a los rivales que le resta por enfrentarse en esta temporada de la Bundesliga, en la cual el Bayern marcha primero en la tabla de posiciones con 51 puntos, pese a que registra dos fechas consecutivas sin ganar.

El nacido en Barrancas, La Guajira, ha tenido un debut soñado con los bávaros, puesto que ha marcado 15 goles y ha dado 12 asistencias en 29 encuentros. En los disciplinario registra seis amonestaciones y la expulsión que sufrió en Champions League por una fuerte entrada a Achraf Hakimi. En total acumula 2.369 minutos de juego.