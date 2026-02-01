El proceso de seducción de Luis Díaz en Bayern Múnich no se altera; "una obra de arte"

El impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich durante su primera temporada (2025-26) ha ido más allá de los números y se ha instalado en el terreno de la admiración colectiva. En un club acostumbrado a figuras determinantes y a exigencias máximas, el colombiano no solo respondió desde lo futbolístico, sino que conquistó a la afición, al vestuario y a la dirigencia con actuaciones decisivas.

Su proceso de adaptación, lejos de sufrir altibajos, ha sido constante y convincente, al punto de convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo bávaro.

Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League - Foto: Getty Images

Ese reconocimiento quedó reflejado en las palabras de Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, quien no escatimó elogios al referirse al galardón obtenido por el extremo colombiano. “Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el premio al ‘Gol del Año’. Al fin y al cabo, el fútbol se basa en los goles, y todos disfrutamos de los goles especialmente bonitos. En este caso, Lucho no solo marcó espectacularmente, sino que el gol es una obra de arte en sí mismo y demuestra la extraordinaria dedicación y pasión con la que juega al fútbol", dijo de entrada.

"Luis Díaz es un jugador fundamental para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. ¡Enhorabuena por este fabuloso gol! El año pasado, la afición eligió a Harry Kane, y ahora Lucho, el Gol del Año, se está convirtiendo poco a poco en una especialidad del FC Bayern”, agregó el dirigente.



Las cifras respaldan ese discurso. En total, Luis Díaz disputó 29 partidos oficiales en su primera campaña con el Bayern, repartidos entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y la DFL-Supercup. En ese lapso, aportó 15 goles y 12 asistencias, números que evidencian su influencia directa en el juego ofensivo del equipo.

Publicidad

En la Bundesliga, su principal escenario, sumó 19 partidos, 10 goles y 10 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo. A ello se suman sus presentaciones en Champions League, donde en seis encuentros marcó tres goles y dio una asistencia, dejando claro que su rendimiento también se sostuvo en la élite europea.