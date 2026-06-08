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Gol Caracol  / No paran los problemas para Uruguay, a pocos días del Mundial 2026; nuevo lesionado

No paran los problemas para Uruguay, a pocos días del Mundial 2026; nuevo lesionado

"El jugador recibirá un tratamiento especial para ayudar a resolver sus molestias físicas", indicó el conjunto 'charrúa' en un comunicado, previo al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 8 de jun, 2026
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La Selección Uruguay sufrió dos lesiones, a pocos días del inicio del Mundial 2026
La Selección Uruguay sufrió dos lesiones, a pocos días del inicio del Mundial 2026
AFP

El central uruguayo, Ronald Araujo, recibirá un tratamiento médico para resolver una molestia muscular que estará a cargo de profesionales con los que trabajó anteriormente, anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado, previo al Mundial 2026.

El jugador del Barcelona no participará por este motivo en las actividades grupales del lunes.

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"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión", subraya el comunicado.

La plantilla que dirige el argentino Marcelo Bielsa viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazará a Playa del Carmen, donde fijará su concentración para la Copa del Mundo.

El estreno de la Celeste será el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami.

Ronald Araujo y Rodrigo Betancur celebran con Uruguay en la Copa América
Ronald Araujo y Rodrigo Betancur celebran con Uruguay en la Copa América
Foto: AFP

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Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El centrocampista Giorgian de Arrascaeta, con una lesión muscular en el gemelo de su pierna, se perderá al menos el primero de los tres partidos.

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Más allá de esto, su situación no imposibilita la participación en el Mundial y el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista de convocados.

El jugador de Flamengo también se está recuperando de una fractura en la clavícula que no le permite trabajar a la par de sus compañeros hasta el 12 de junio.

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