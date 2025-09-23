Con solo 18 años, Franco Mastantuono ha demostrado que la camiseta del Real Madrid no le pesa. Y es que la calidad que mostró con la camiseta de River Plate, también la ha mostrado en el club 'merengue'. Prueba de ello fue lo hecho este martes 23 de septiembre, en el partido contra Levante, por la fecha 6 de La Liga de España, donde fue titular y marcó su primer gol.

Todo ocurrió al minuto 38, cuando el argentino sorprendió por la banda derecha, atacando el espacio. En ese momento, Vinícius Júnior levantó la cabeza y filtró el balón para que ganara en velocidad. Adentro del área, enganchó, se quitó la marca de un rival y sacó un buen remate imposible de atajar para el guardameta, Mathew Ryan, para poner el 2-0 parcial.

Franco Mastantuono, en un entrenamiento con Real Madrid X/ @realmadrid

Vea el primer gol de Franco Mastantuono con Real Madrid vs. Levante, por La Liga de España

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



