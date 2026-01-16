Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: Benfica confirmó la gravedad de su lesión

Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: Benfica confirmó la gravedad de su lesión

En el partido contra Porto, de la Copa de Portugal, Richard Ríos sufrió un golpe que le impidió continuar en cancha y, tras estudios, se conoció qué le pasó.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos, jugador colombiano, sufrió una lesión en un partido del Benfica
Richard Ríos, jugador colombiano, sufrió una lesión en un partido del Benfica
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad