Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: Benfica confirmó la gravedad de su lesión

El mediocampista, Richard Ríos, sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho" durante el partido entre su equipo, Benfica, y Porto y no jugará este fin de semana. Así lo confirmó el club, este viernes 16 de enero, a EFE, sin ofrecer más detalles.

Ríos tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.

El sábado 17 de enero, las 'águilas' se enfrentarán a domicilio al Rio Ave en la 18ª jornada de la Liga de Portugal. El próximo partido que tiene la Selección Colombia es un fogueo, el 26 de marzo, frente a Croacia.

En julio pasado, Ríos se despidió del Palmeiras brasileño, club al que llegó en 2023, para fichar por el Benfica. Con el equipo lisboeta, ha jugado 16 partidos de liga esta temporada, mientras que en 'Champions' ha disputado seis encuentros, más cuatro de clasificación para este torneo, y marcó un gol ante el Nápoles.



El jugador de 25 años se despidió como un ídolo del Palmeiras, con el que participó en las conquistas de dos campeonatos paulistas (2023 y 2024) y de la liga brasileña de 2023.

Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, en un partido de la Champions League Getty Images

Publicidad

Ríos comenzó su carrera en el fútbol sala y Flamengo lo fichó en 2018, en principio para las divisiones de base del equipo carioca. Dos años después llegó al equipo principal, con el que debutó el 27 de septiembre en un partido del Campeonato Brasileño, justamente frente a Palmeiras.

Tras su llegada al equipo verde, la selección colombiana lo ha convocado con regularidad para disputar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y lo ha seguido siendo tras su aterrizaje en el Benfica.

Publicidad

En 2021, pasó por el fútbol mexicano, donde militó en el Mazatlán, y un año después lo fichó el Guaraní de São Paulo, desde el que llegó al Palmeiras en 2023.