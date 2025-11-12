Síguenos en::
Nueva herramienta para finales de Copa Libertadores y Sudamericana: ¿se acabarán las polémicas?

Este miércoles, la Conmebol confirmó que en la final de la Copa Libertadores y en la final de la Copa Sudamericana se hará uso de herramientas tecnológicas para evitar la mayor cantidad de polémicas.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Trofeo Copa Libertadores 2025
Trofeo Copa Libertadores 2025
AFP

