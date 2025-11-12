Nueva herramienta para finales de Copa Libertadores y Sudamericana: ¿se acabarán las polémicas?

Las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que se disputarán el 22 y el 29 de noviembre, respectivamente, contarán por segundo año consecutivo con el sistema de Fuera de Juego Semiautomático, una tecnología que ayuda a los árbitros a detectar, mediante el uso de cámaras, si hay posición adelantada, informó este miércoles la Conmebol.

Además, la Comisión de Árbitros y la de Broadcast de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidieron que se implementará igualmente la Tecnología de Línea de Gol, que permite hacer seguimiento de las "situaciones" frente al arco y cuándo se produce o no una anotación.

De esta forma, destacó la Conmebol en un comunicado difundido en la ciudad paraguaya de Luque (centro), se busca garantizar "decisiones más rápidas, precisas y confiables".

El ente rector del fútbol suramericano detalló que se instalarán 24 cámaras especializadas alrededor del estadio, 10 destinadas al Fuera de Juego Semiautomático y otras 14 para la Tecnología de Línea de Gol.

Publicidad

Ese sistema, agregó la nota, "utiliza un seguimiento óptico automatizado que registra en tiempo real la posición de cada jugador y del balón, procesando más de un millón de puntos de datos por segundo".

Atlético Mineiro, uno de los finalistas de la Copa Sudamericana GLEDSTON TAVARES/AFP

Ambas tecnologías se implementarán en el estadio Monumental de Lima, que acogerá el 29 de noviembre próximo la final de la Libertadores entre los brasileños Palmeiras y Flamengo, y también se usarán una semana antes en el Defensores del Chaco, en Asunción, escenario del choque entre el argentino Lanús y el brasileño Atlético Mineiro, que definirá al ganador de la Sudamericana.

Publicidad

La Conmebol adoptó por primera vez estos sistemas en 2024, en los partidos definitivos de la Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro; y de la Sudamericana, entre el argentino Racing y el brasileño Cruzeiro.

Igualmente, se aplicó la tecnología en los partidos de ida y vuelta de la Recopa Sudamericana de 2025, en la que resultó campeón Racing tras derrotar a Botafogo.