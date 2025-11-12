Irlanda vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Cristiano Ronaldo

Con Inglaterra clasificada, otras once plazas con acceso directo al Mundial 2026 quedarán definitivamente cubiertas, en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación en Europa que, además, establecerá las otras doce selecciones, segundas de cada grupo, que irán a la repesca. Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo espera certificar su clasificación a la cita orbital del próximo año.

Los lusitanos tienen a nada la clasificación

La Selección Portugal tiene en la mano el acceso directo al Mundial. Supera en cinco puntos a Hungría, segunda en el grupo F, y en seis a Irlanda, tercera, y en siete a Armenia cuarta.

Selección de Portugal celebrando la victoria frente a Irlanda Foto: AFP

El combinado luso visita a la República de Irlanda este jueves 13 de noviembre, y después, el sábado, recibe en Oporto a Armenia. Un punto en dos partidos le llevará a Estados Unidos, México y Canadá mientras la lucha por el segundo lugar es más apretada. Hungría, Irlanda y Armenia están separadas por solo dos puntos. Todo puede ocurrir.

Así está el grupo F de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026



Portugal - 10 puntos Hungría - 5 puntos Irlanda - 4 puntos Armenia - 3 puntos

- Portugal se clasificará directamente si vence a la República de Irlanda o si evita la derrota y Hungría no vence a Armenia.

Novedades en Portugal

"José Sá fue excusado —debido al fallecimiento de su abuelo— tras el entrenamiento y no viajará a Irlanda. Será sustituido por el internacional Sub-21 João Carvalho (SC Braga), quien sí participó en la sesión matutina. Sá se reincorporará al grupo el viernes en Oporto", indicaron en la página oficial del combinado de las 'quinas'.



Irlanda vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026

Este vibrante compromisos por las clasificatorias en el 'viejo continente' será este jueves 13 de noviembre, en horario para Colombia de las 2:45 de la tarde. Se podrá ver EN VIVO por TV para nuestro país en Disney+ Premium.