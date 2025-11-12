Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

Medellín vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

Este jueves se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, y uno de los partidos más destacados será Medellín contra América en el Atanasio Girardot. ¡Prográmese!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Independiente Medellín vs América de Cali
Independiente Medellín vs América de Cali
Fotos: X/@DIM_Oficial y @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad