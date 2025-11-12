Medellín vs. América de Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

Se acerca el cierre de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-2. Este jueves se jugarán ocho partidos que definirán los equipos que disputarán los cuadrangulares en busca de la estrella de fin de año.

Uno de los platos fuertes de la jornada será el partido en el estadio Atanasio Girardot entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali, ambos grandes equipos de nuestro fútbol que lucharán por llevarse los tres puntos. Del lado del 'poderoso' el compromiso adquiere notable relevancia porque un empate o una victoria lo dejaría entre los dos primeros puestos, que le otorgarían un punto invisible para los cuadrangulares. Por otro lado, el cuadro 'escarlata' se ubica séptimo de la tabla con 29 puntos y una diferencia de gol de +7, seguido de cerca por Alianza, Águilas Doradas y Santa Fe, por lo que este partido definirá su continuidad o despedida del torneo.

En el local, hay una novedad muy importante que puede afectar al equipo en la resolución del campeonato. Se trata de la lesión de Francisco Fydriszewski, el goleador polaco que ha sido una pieza clave en el funcionamiento del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo. "Presentó trauma indirecto de rodilla, se realizaron estudios por imagen donde se evidencia plica sinovial y artrofibrosis y se determinó que su manejo será médico y no requiere intervención quirúrgica en el momento. Seguirá en manejo por el staff médico de la institución y su incapacidad dependerá de su evolución clínica", fue lo que escribió el club en un comunicado.

Francisco Fydriszewski, figura de Medellín, que se perderá el duelo frente al América de Cali Colprensa.

En la otra orilla, el entrenador del América, David González, dio unas declaraciones muy emotivas en la previa al juego. "A ver, cómo me siento, yo creo que con la misma alegría de cuando llegué acá hace dos meses, con las ganas de trabajar, con las ganas de potenciar jugadores, de que el equipo vuelva al nivel y al puesto donde tiene que estar. Lo único ha sido no poder estar en la raya, es algo nuevo y algo que me parece que hemos sabido también manejarlo, pero pero ahora simplemente con las ganas de poder hacer que que el trabajo de frutos, al final el primer objetivo que nos habíamos trazado era salir de la situación en la que estábamos y poder llegar a los cuadrangulares, estamos a un partido de poder hacerlo, de poder hacer algo que yo creo que mucha gente no creía que el equipo pudiera lograr, y cuando eso pasa ahí es cuando vienen cosas grandes, ahí es donde si todos nos la creemos podemos terminar haciendo algo importante, pero todo depende del jueves, es el partido más importante", sentenció el DT.



Medellín vs. América, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay 2025-2

El encuentro entre 'el poderoso' y 'la mechita' se llevará a cabo este jueves a las 7:00 de la noche y podrá observarse por medio del canal que transmite el fútbol colombiano que es Win S. Igualmente, podrán seguir las incidencias más importantes de este y de los demás partidos del cierre de la fase del todos contra todos en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.