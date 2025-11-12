Síguenos en::
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas se juegan todo en Liga BetPlay II-2025; hay dos cupos

América, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas se juegan todo en Liga BetPlay II-2025; hay dos cupos

Fecha 20 de infarto en Liga BetPlay II-2025; no hay otra oportunidad. Cinco equipos luchan por los dos últimos cupos a los cuadrangulares semifinales. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
América, Santa Fe y Alianza buscan uno de los cupos a cuadrangulares.
Fotos: Colprensa

