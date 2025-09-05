Publicidad

Nueva selección clasificada al Mundial 2026: primer país africano que lo consigue

Nueva selección clasificada al Mundial 2026: primer país africano que lo consigue

Después de que Colombia, Paraguay y Uruguay aseguraran su presencia en el Mundial 2026, hubo más movimiento en las últimas horas y se conoció otro clasificado.

Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 05:50 p. m.