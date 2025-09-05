Diogo Jota "es una fuerza y punto de motivación en Portugal" en su camino al Mundial 2026

Diogo Jota "es una fuerza y un punto de motivación" para la Selección de Portugal, que buscará clasificarse y ganar el Mundial de 2026 en memoria de su fallecido compañero, reveló este viernes 5 de septiembre el seleccionador, el español Roberto Martínez.

En rueda de prensa desde Ereván (Armenia), Martínez recordó el "muy emotivo" reencuentro de la selección lusa, que esta semana volvió al trabajo por primera vez desde la muerte de Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado 3 de julio.

"Fue un encuentro emotivo, difícil, pero también muy bonito, porque ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de luchar por el pueblo portugués, pero también por Diogo, y eso es una fuerza especial", dijo Roberto Martínez.

Diogo Jota falleció en un accidente de tránsito el pasado 3 de julio. AFP

Esto es "porque Diogo quería ganar el Mundial", por lo que el exdelantero del Liverpool se convirtió en "una fuerza, un punto de motivación" para la selección portuguesa.



¿Cuándo juega la Selección de Portugal?

Portugal comenzará este sábado 6 de septiembre frente a Armenia su clasificación para el Mundial de 2026, un partido en el que el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo tendrá que, según Martínez, "mostrar personalidad" para contrarrestar el factor campo del rival.

Roberto Martínez también afirmó que el gran reto ahora será "cambiar el chip" para una nueva competición tras la conquista de la Liga de Naciones, pero aseguró que su "equipo está muy centrado".

Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal. AFP

Tras enfrentarse a Armenia, la selección portuguesa partirá hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a Hungría.



Agradecimiento

El central portugués Rúben Dias mostró su agradecimiento este viernes y destacó que se le ponía "la piel de gallina" por el homenaje que los aficionados de Armenia rendirán al fallecido Diogo Jota, que recibirá un minuto de aplausos durante el partido de este sábado contra Portugal.

"Se me ha puesto la piel de gallina. En nombre de Portugal, agradezco mucho este gesto. Muchas gracias", declaró el defensa del Manchester City de Pep Guardiola en una rueda de prensa desde Ereván, previa al partido de fútbol que disputarán sendas selecciones en busca de la clasificación para el Mundial 2026.

Según se reveló durante esta rueda de prensa, este sábado, en el partido entre Armenia y Portugal, se guardará un minuto de aplausos en el minuto 21 -el número que llevaba Diogo Jota- en memoria del exdelantero de Portugal y del Liverpool.

Este será el primer partido de la selección portuguesa desde la desaparición de Jota, que falleció el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva, futbolista del Penafiel portugués, en un accidente de tráfico en Zamora (España).