Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Diogo Jota "es una fuerza y punto de motivación en Portugal" en su camino al Mundial 2026

Diogo Jota "es una fuerza y punto de motivación en Portugal" en su camino al Mundial 2026

La Selección de Portugal buscará clasificarse al Mundial 2026 en memoria de su fallecido compañero Diogo Jota. El eterno '21' quería levantar la Copa del Mundo con las 'quinas'.

Diogo Jota junto a Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva en la Selección de Portugal.
Diogo Jota junto a Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva en la Selección de Portugal.
Getty
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 02:48 p. m.