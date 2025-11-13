Síguenos en::
Erling Haaland y Noruega quedaron cerca del Mundial 2026, al golear 4-1 a Estonia

Erling Haaland y Noruega quedaron cerca del Mundial 2026, al golear 4-1 a Estonia

Con dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth, Noruega llegó a 21 puntos en el Grupo I por las clasificatorias en Europa y acaricia su presencia en la Copa del Mundo 2026.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Noruega se impuso a Estonia en juego por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.
Noruega se impuso a Estonia en juego por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.
AFP

