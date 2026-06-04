Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Gustavo Alfaro: "Paraguay dejará el corazón en el Mundial 2026; son 16 años viéndolo por televisión"

Gustavo Alfaro: "Paraguay dejará el corazón en el Mundial 2026; son 16 años viéndolo por televisión"

Este jueves, el director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, habló en rueda de prensa sobre la ilusión que existe de cara a la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Paraguay, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Paraguay, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas
AFP

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, se emocionó hasta las lágrimas este jueves al hablar de su "ilusión" por el regreso de Paraguay, después de 16 años, a la Copa del Mundo de la FIFA, donde la Albirroja compartirá el "parejo" grupo D junto a Australia, Turquía y Estados Unidos, uno de los anfitriones.

"Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión, no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo", dijo durante la rueda de prensa previa al partido amistoso que Paraguay disputará mañana ante Nicaragua.

Maja Chwalinska jugará la final de Roland Garros.
Tenis

Maja Chwalinska, primera tenista de la historia en llegar a la final Roland Garros desde la qualy

Pep Guardiola, director técnico español, confirmó su salida del Manchester City
Gol Caracol

"Pep Guardiola renunció más de 100 veces en estos diez años"; confesión en Manchester City

Richard Ríos y José Mourinho.
Colombianos en el exterior

Richard Ríos se quedaría sin DT; Benfica le puso precio a José Mourinho para irse al Real Madrid

"Al contrario, porque esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja. Si nosotros sentimos que podemos jugar un buen Mundial es por lo que nos transmite la gente, no por las capacidades que nosotros podemos llegar a tener", agregó.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas.

Miguel Almirón, figura de la Selección Paraguay, estará en el Mundial 2026
Miguel Almirón, figura de la Selección Paraguay, estará en el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Bajo el mando del santafesino de 63 años, Paraguay enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas al torneo.

"Estamos preparados para luchar, estamos preparados para ofrecer el corazón, estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria", afirmó luego con lágrimas en los ojos.

Publicidad

Grupo "parejo"

Por otro lado, el argentino apuntó que "cualquiera" de los integrantes de la zona D "puede quedar al margen" y no avanzar a la ronda de dieciseisavos, tras afirmar que el grupo es "parejo" y está "abierto".

"Va a ser peleado hasta al final", insistió.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo ante Estados Unidos este 12 de junio, y una semana después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea.

El día 25, cerrará la fase de grupos ante Australia.

Publicidad

La Albirroja logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial.

Boca Juniors jugará contra Millonarios este miércoles
Colombianos en el exterior

Lo que pasó en Boca Juniors en el último tiempo lo retrató un colombiano; contó todo

Mayra Ramírez Selección Colombia femenina
Selección Colombia

Mayra Ramírez, todo corazón; "estoy emocionada por volver a la Selección Colombia"

Edwin Cardona, criticado por expulsión con Atlético Nacional en Copa Libertadoress.jpg
Fútbol Colombiano

Edwin Cardona, tras el 0-3 de Nacional con Junior; “nosotros no somos el Tolima, con todo respeto"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Gustavo Alfaro

Selección Paraguay

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad