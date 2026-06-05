Brasil vs. Egipto, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido preparatorio previo al Mundial 2026

Brasil, con Vinícius Junior y Raphinha en sus puntas, y Egipto, al que regresa Mohamed Salah, se miden este sábado en Cleveland en el último partido de preparación de ambas selecciones antes de sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, tendrá el equipo casi al completo, aunque aún está a la espera de Neymar, que se quedó en Nueva Jersey recuperándose de una lesión, mientras que el técnico de Egipto, Hossam Hassan, tendrá a disposición a Salah, capitán y mayor ídolo de su selección, que venía siendo reservado.

Brasil llega al partido en el estadio Huntington Bank Field de Cleveland tras haber goleado por 6-2 a Panamá en un amistoso disputado el pasado sábado en el Maracaná de Río de Janeiro y en el que se despidió de su afición.

Pero Ancelotti dejó claro en una rueda de prensa este viernes que introducirá varios cambios en el equipo titular con respecto al que utilizó inicialmente contra Panamá debido a que quiere probar alternativas y nuevas opciones de ataque. El técnico igualmente aclaró que, así como lo hizo contra Panamá, cambiará a todo el equipo en el segundo tiempo para seguir haciendo pruebas y darle minutos a los que los necesitan.



Entre las novedades confirmó la alineación de Marquinhos, que se integró al equipo esta semana tras vencer la Liga de los Campeones de Europa con el PSG, así como del lateral Douglas Santos, del centrocampista Lucas Paquetá y del delantero Igor Thiago. Paquetá e Igor Thiago serán probados en el equipo inicial tras haber destacado en el segundo tiempo del amistoso con Panamá.

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Un probable titular que no será alineado el sábado para reservarlo debido al cansancio es el defensor Gabriel Magalhaes, que también se incorporó al equipo esta semana tras haber disputado con el Arsenal la final de la Liga de Campeones de Europa. Brasil defenderá el sábado una larga hegemonía frente a Egipto, a la que venció en los seis partidos disputados por ambas selecciones desde 1960, con 18 goles a favor y solo 4 en contra.

Brasil vs. Egipto, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido preparatorio previo al Mundial 2026

Brasil vs. Egipto, partido preparatorio previo al Mundial 2026 Fotografías tomadas de: AFP y de la cuenta oficial de X de la Selección de Egipto

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Fecha: sábado 6 de junio.

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio:Cleveland Browns Stadium, Ohio, Estados Unidos.

Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

¿Cómo llega la Selección de Egipto al encuentro?

El amistoso contra Egipto será exactamente una semana antes del debut de Brasil en el Mundial contra Marruecos, el 13 de junio en Nueva Jersey. Brasil, que está emparejado en el Grupo C, también se enfrentará en la fase de grupos contra Haití, el 19 de junio en Filadelfia, y contra Escocia, cinco días después en Miami.

Egipto, emparejado en el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, juega sus bazas ante Brasil a la calidad de Salah y Omar Marmoush, un dúo de nivel de Premiere League, que pueden formar un tridente de ataque junto con Trézéguet. El técnico Hossam Hassan, una leyenda de los faraones como jugador, puede aprovechar el último partido de preparación del Mundial para hacer pruebas en su esquema defensivo.

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Según la prensa egipcia, Egipto puede formar ante Brasil un 3-4-3, con tres centrocampistas de contención, entre ellos Hamdi Fathi, que jugará más retrasado. También podría aprovechar para probar en la portería a Mustafa Shobair, quien se disputa la titularidad con Mohamed el Shenawy, quien defendió el arco en el último amistoso, en el que Egipto derrotó a Rusia por 1-0, del que salió quejándose de dolores musculares. En sus amistosos antes de derrotar a Rusia, Egipto goleó por 4-0 a Arabia Saudí y empató sin goles con España.