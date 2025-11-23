Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Definidos los finalistas del Torneo BetPlay ll-2025, tras la sexta fecha de los cuadrangulares

Definidos los finalistas del Torneo BetPlay ll-2025, tras la sexta fecha de los cuadrangulares

En una jornada llena de emociones, se conocieron los dos equipos que pelearán por el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano para 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 23 de nov, 2025
Cúcuta Deportivo clasificó a la final del Torneo BetPlay ll-2025
@cucutaoficial/Instagram

