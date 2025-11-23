Definidos los finalistas del Torneo BetPlay ll-2025, tras la sexta fecha de los cuadrangulares

Este domingo 23 de noviembre se definieron los dos finalistas del Torneo BetPlay II-2025, en el que Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba, Patriotas Boyacá, Atlético Huila y Real Cundinamarca llegaron con opciones de clasificar a la definición del título.

En una jornada llena de emociones, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca se quedaron con los cupos para disputar la final del campeonato de ascenso del segundo semestre.

Cúcuta Deportivo hizo respetar el General Santander, luego de un gol de penalti ejecutado por el exjugador de América de Cali, Matías Pisano, quien aprovechó una mano dentro del área para adelantar a los ‘motilones’ sobre los 14 minutos.

En la parte complementaria, los dirigidos por Nelson Flórez aumentaron el marcador gracias a las anotaciones de Lucas Ríos (47’) y Jaime Peralta (56’), desatando la locura entre los hinchas que sueñan con ver nuevamente a su equipo en la primera división, categoría en la que jugó por última vez en 2019.



Sin embargo, con la victoria transitoria de Huila 2-1 sobre Jaguares en Montería, los ‘opitas’ clasificaban a la final del Torneo BetPlay. Pero apareció Cristian ‘Jopito’ Álvarez, quien a los 88 minutos puso el 4-0 final tras ejecutar un tiro libre que se desvió en un contrario, terminando con la angustia y sellando la clasificación del Cúcuta, que llegó a 13 puntos y aseguró su cupo en la final.

Por su parte, Real Cundinamarca confirmó su gran momento en el grupo B, imponiendo condiciones en Tunja. Gracias a los goles de Jhon Cortés (39’) y Arney Rocha (45+2), vencieron a Patriotas Boyacá y disputarán su primera final en apenas dos años de historia.

En la parte complementaria, la cereza del postre la puso Jayder Asprilla, quien con un remate de zurda decretó el 3-0 en el estadio La Independencia de Tunja.

Con su victoria en la capital boyacense, ‘Cundi’ llegó a 13 puntos, cifra que lo hizo inalcanzable, ya que su máximo perseguidor era el conjunto ‘lancero’, que se quedó con 7 unidades.

