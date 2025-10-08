La Selección Colombia se puso 1-0 en el partido contra Sudáfrica cuando apenas iban 7 minutos del encuentro en el estadio Fiscal, de Talca, en Chile, todo de la mano de un golazo de Joel Canchimbo.

El habilidoso futbolista del registro del Junior de Barranquilla aprovechó un buen centro desde la izquierda de Óscar Perea, que encontró al ‘20’, quien entró por la derecha, decidió a marcar.

Con un remate potente y de primera, Joel Canchimbo rompió el cero en el marcador de Colombia vs Sudáfrica, en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

Así fue el golazo de Joel Canchimbo en Colombia vs Sudáfrica, en el Mundial Sub-20:

