Neyser Villarreal y un insólito fallo con la Selección Colombia Sub-20 contra Sudáfrica

La Selección Colombia Sub-20 salió decidida a imponer condiciones contra Sudáfrica, por los octavos de final del Mundial de la categoría. Por eso, la presión alta dio resultado, generando una de las opciones más claras del primer tiempo. Sin embargo, Neyser Villarreal no aprovechó y dilapidó dicha acción, lo que causó que se tomara la cabeza y varios se lamentaran.

Cuando transcurría el minuto 2, el arquero, Fletcher Smythe-Lowe, fue presionado por Óscar Perea y Joel Canchimbo. Fue así como, en medio del desespero por no perder el balón, soltó la pelota y llegó a los pies de Neyser Villarreal. Completamente solo, de frente al arco y con el guardameta en el suelo, le pegó de primera, pero se fue por encima del arco, muy desviado.

Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, fue titular contra Noruega en el Mundial Sub-20 Getty Images

Fallo de Neyser Villarreal, con Selección Colombia vs. Sudáfrica, por el Mundial Sub-20