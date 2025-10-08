Síguenos en::
Selección Colombia  / Neyser Villarreal y un insólito fallo con la Selección Colombia Sub-20 contra Sudáfrica

Neyser Villarreal y un insólito fallo con la Selección Colombia Sub-20 contra Sudáfrica

Cuando recién empezaba el compromiso de octavos de final del Mundial, Neyser Villarreal tuvo una clara opción para marcar gol, pero su definición no fue la mejor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial de la categoría

