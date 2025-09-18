"Voy a sacar a Dayro Moreno"; la historia secreta de una decisión que no se dio en Once Caldas

La fama y popularidad de Dayro Moreno crece como la espuma y cada vez que juega con Once Caldas genera elogios, reacciones y admiración, tal y como pasó el miércoles en la noche ante la victoria 0-2 sobre Independiente del Valle, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por eso, en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, los panelistas analizaron el presente que vive el nacido en Chicoral, en el departamento del Tolima, y que recientemente llegó a los 40 años.

Aparte de los habituales del espacio periodístico Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava, Javier Castell, Nelson Gallego y Norberto Peluffo; este jueves fue invitado el comentarista Esteban Jaramillo, quien en una de sus intervenciones dejó escapar unas infidencias.

"Herrera tiene una ventaja, en el Once Caldas la gestión de camerino tiene dos gerentes: Hernán y Dayro, y lo que entendió Hernán cuando llegó al Once Caldas, porque él inicialmente me lo dijo a mí: voy a sacar a Dayro, y yo le dije: "no lo saques porque te equivocas y no lo saco". Fue a compartir el liderazgo que el camerino tiene, el liderazgo tiene a Dayro como protagonista, es inspirador, y a Hernán por la simpleza y la claridad que le da en el manejo al equipo", reveló Jaramillo inicialmente.

El experimentado comunicador complementó su intervención y apuntó que "Hernán no hace crucigramas tácticos, Hernán es más pragmático, es más simple. Hernán tiene sentido común, y eso es lo que lo ha hecho prevalecer acá como técnico, manejando a un jugador que no es tan difícil, porque Dayro llega y todo el mundo lo quiere, porque Dayro es un 'lord' en el camerino".