Hernán 'Arriero' Herrera: "Once Caldas es un equipo, no es solamente Dayro Moreno"

Dos destellos del veterano artillero Dayro Moreno fueron suficientes para que el Once Caldas colombiano le ganara este miércoles por 0-2 al Independiente del Valle y picara en punta en su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la rueda de prensa posterior al juego, Hernán Darío 'El Arriero' Herrera analizó a detalle del triunfo del 'blanco blanco' en territorio ecuatoriano.

De entrada, el estratega de los manizaleños contó la inspiración vital que tuvieron sus dirigidos. "La hinchada del Once Caldas fue influyente para que nosotros hoy demostráramos cosas muy buenas, porque toda la semana vimos el sacrificio que hicieron para venir acá a Ecuador: los que tuvieron que caminar por carretera, los que no podían entrar al país y aun así vinieron. Ver cómo el equipo jugó, yo creo que los hace sentirse orgullosos también del Once", dijo visiblemente emocionado.

IDV vs. Once Caldas. afp.

'El Arriero' dejó en claro que el resultado fue producto del acucioso trabajo que hicieron durante la semana. "Hay que destacar mucho al equipo. Creo que hoy jugó muy bien. Colectivamente hizo cosas muy buenas y se le paró muy bien a Independiente del Valle. Nosotros, como cuerpo técnico encargado, lo habíamos analizado muy bien. Vimos todas las fortalezas que tiene, pero se manejó todo muy bien, y el equipo y los jugadores supieron contrarrestar toda la propuesta del rival", analizó el DT.

Por último, el entrenador de Once Caldas señaló que más allá del buen momento de su goleador, lo más valioso es el colectivo. "Este es un equipo, no son individualidades, no es Dayro Moreno. Es un grupo muy unido, que sabe lo que está logrando en este momento, que no la de temor jugar en cualquier lado y con estadios llenos", concluyó.

Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana - Foto: AFP

Dayro Moreno, doblete a IDV y goleador de la Copa Sudamericana

Moreno, quien el martes cumplió 40 años, aprovechó sendas fallas del equipo orientado por el español Javier Rabanal para darle una buena ventaja al “blanco blanco” de la ciudad colombiana de Manizales y, de paso, afianzarse en la tabla de goleadores del torneo con diez dianas.

El primero de los dos tantos del ariete nacido el 16 de septiembre de 1985 llegó en el minuto 23 tras aprovechar un balón elevado lanzado por Juan David Cuesta que remató de primera intención para vencer al guardameta Guido Villar y decretar el 0-1 en el estadio de la Ciudad Deportiva IDV, en Quito.

Cuando los locales apenas asimilaban este golpe, sufrieron en el minuto 34 la expulsión del zaguero Mateo Carabajal por propinarle un golpe en la frente a Jaider Riquett. Para empeorar las cosas, y apenas en el minuto 5 del segundo tiempo, Moreno aprovecha un pase largo de Mateo García para batir de nuevo a Villar y poner el 0-2 en el electrónico a favor de los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Herrera.

El juego de vuelta de esta serie se disputará el próximo 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales.