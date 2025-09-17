Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hernán 'Arriero' Herrera: "Once Caldas es un equipo, no es solamente Dayro Moreno"

Hernán 'Arriero' Herrera: "Once Caldas es un equipo, no es solamente Dayro Moreno"

Luego del triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana, Hernán Darío 'Arriero' Herrera remarcó que Once Caldas no solamente brilla por los goles de Dayro Moreno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Hernán Darío 'Arriero' Herrera y Dayro Moreno.
Hernán Darío 'Arriero' Herrera y Dayro Moreno.
Once Caldas - AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad