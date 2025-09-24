Once Caldas vs Independiente del Valle: hora y dónde ver HOY por TV el partido de Dayro Moreno

Con su goleador histórico Dayro Moreno, Once Caldas buscará este miércoles clasificar a su primera semifinal continental, desde la histórica Libertadores ganada en 2004, cuando choque con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.

El Blanco-Blanco de la ciudad colombiana de Manizales recibirá al club de Quito a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) con una ventaja de 2-0 conseguida la semana pasada en la capital ecuatoriana gracias a un doblete del artillero de 40 años.



Once Caldas vs Independiente del Valle, hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Dayro Moreno

Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Transmisión: DirecTV Sports /DGO

Dayro Moreno, delantero colombiano de Once Caldas, sueña con hacer historia en la Copa Sudamericana Getty Images

El escenario será el estadio Palogrande, el mismo en el que salió campeón en 2004 de la Libertadores ante el superpoderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi.

En aquella ocasión el joven Dayro Moreno, entonces de 18 años, fue titular. Tras varios ires y venires en dos décadas, en la actualidad es el referente del club y el mayor goleador que ha tenido Colombia con 372 anotaciones.

Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, buscará revertir un resultado que pone en peligro su proyecto de ser protagonista en torneos internacionales como un club modelo por su organización corporativa y sus procesos de formación de jugadores.

Para el ganador de la serie, el próximo paso será Atlético Mineiro de Brasil o Bolívar de Bolivia, que igualaron 2-2 en la ida en La Paz.

-El "ángel" de Dayro-

En medio de una campaña en redes sociales de la afición, Dayro Moreno fue convocado a inicios de mes por la selección Colombia para la última ventana de la eliminatoria sudamericana, en la que los cafeteros consiguieron el cupo al Mundial de 2026.

Aunque apenas jugó unos pocos minutos, la presencia del excéntrico y fiestero delantero en la nómina junto a estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez dio que hablar durante días.

Al regresar a su cotidianidad en Manizales le entregó su camiseta amarilla al entrenador del Once, Hernán "El Arriero" Herrera. Bajo sus órdenes se convirtió en el mayor goleador de la historia de Colombia.

Dayro Moreno celebrando gol con Once Caldas - Foto: AFP

"Yo creo que a uno se le aparecen los ángeles, para mí, yo soy el ángel de Dayro", dijo el entrenador, que acogió al goleador como un hijo, a Telepacífico.

Con 10 goles, Dayro lidera la tabla de artilleros de la Sudamericana.

"Es fruto de un trabajo serio", "tengo unos jugadores que van por buen camino", "jugadores humildes que están dando todo por el Once Caldas", agregó Herrera.

- Con 11 vs Once -

Para el entrenador de IDV, el español Javier Rabanal, como para cualquier director técnico que pase por esta institución, tener éxito en la liga ecuatoriana es innegociable. Pero su verdadera calificación depende de su rendimiento en competencias internacionales.

El llamado Matagigantes cayó a la Sudamericana tras ser tercero en la fase de grupos de la Libertadores. Aunque no era lo ideal, su exigencia es ser protagonista en este torneo, pero un club modesto como Once Caldas, con un título gigantesco como la Libertadores de 2004, podría ser su verdugo.

Después de la derrota de la semana pasada, Rabanal lamentó el impacto que causó la expulsión en el minuto 34 del central argentino Mateo Carabajal.

En Manizales "con once (jugadores) podemos dar bastante batalla", dijo en rueda de prensa. El objetivo es "marcar, si podemos, en el momento justo para poder meternos en la eliminatoria".