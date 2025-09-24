Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno manda la parada en Sudamérica; contundente dato de figura de Once Caldas

Dayro Moreno manda la parada en Sudamérica; contundente dato de figura de Once Caldas

En la previa al duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas e Independiente del Valle, salió un dato que reafirma el gran momento del goleador del 'blanco blanco'.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno celebrando gol con Once Caldas
Dayro Moreno celebrando gol con Once Caldas - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad