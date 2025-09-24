Dayro Moreno manda la parada en Sudamérica; contundente dato de figura de Once Caldas

Dayro Moreno no para de sorprender a toda Sudamérica. El delantero de 40 años se prepara para afrontar el encuentro de vuelta del Once Caldas frente a Independiente del Valle, pero antes de eso dieron a conocer un dato que lo pone como uno de los mejores del continente.

Específicamente, Dayro fue exaltado como el máximo goleador del fútbol sudamericano en 2025. El colombiano ha marcado 24 goles en lo que va del año, superando a Claudio Spinelli, jugador de Independiente del Valle; Nicolás López, de Nacional de Uruguay, ambos con 23; Abel Hernández del Liverpool de Uruguay, con 21 anotaciones; Facundo Callejo, de Cusco, y Adrián 'Maravilla' Martínez, de Racing de Argentina, que han anotado 20 goles.

Este dato demuestra el nivel superlativo que ha mostrado el nacido en Chicoral en el último tiempo, que lo hicieron ser llamado por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para los partidos de eliminatorias contra Venezuela y Bolivia, y que desde ya lo están poniendo en la órbita como una de las opciones fuertes del técnico para hacer parte de los delanteros que irán al Mundial del próximo año.

El delantero es el actual goleador de la Copa Sudamericana con 10 anotaciones, muy lejos de sus rivales que siguen en carrera, Michael Barrios, también del Once Caldas, y Marcelino Moreno, de Lanús, que han hecho tres goles. Por lo tanto, ya se puede dar casi por sentado que Dayro terminará ganando esa distinción.

Dayro Moreno, delantero colombiano de Once Caldas, sueña con hacer historia en la Copa Sudamericana Getty Images

Con su aporte Dayro intentará ayudar al Once Caldas a luchar por el título de Copa Sudamericana. Recordemos que tiene una ventaja de dos goles, anotados por el goleador, frente a Independiente del Valle en la serie de cuartos de final, y si logra defender esa superioridad enfrentaría en semifinales a Atlético Mineiro o Bolívar, que igualan 2-2 en el global.

En un momento donde el fútbol exige juventud y velocidad, Moreno demuestra que la experiencia pesa, que la definición se trabaja y que la voluntad se mide en goles decisivos. Once Caldas lo sabe: tiene en su delantero un futbolista capaz de inclinar partidos, de generar ilusión y de escribir páginas de gloria. Si continúa en esta línea, su nombre será recordado no solo por su vasta carrera, sino por el golpe certero que aún da en Sudamérica.

Esta noche, el máximo goleador del fútbol colombiano podría escribir una nueva página dorada en su carrera, en el partido de su equipo frente al conjunto ecuatoriano en el estadio Palogrande a las 7:30 de la noche, con el objetivo de situarse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante del continente.