Ousmane Dembélé y una anotación digna de Balón de Oro; vea su golazo con PSG vs. Toulouse

Con dos goles del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y otro de Gonçalo Ramos, el líder PSG derrotó este viernes al Toulouse por 3-1 en el partido que abrió el telón de la 28ª fecha de la Ligue 1.

Los tres puntos permiten a los hombres de Luis Enrique abrir un hueco de cuatro unidades con el Lens (2º) antes de la visita de los Sangre y Oro al Lille el sábado.

El PSG se ganó de paso el derecho a preparar con tranquilidad la doble cita de cuartos de final de Liga de Campeones de Europa ante el Liverpool, el miércoles en París, toda vez que los parisinos descansarán en Ligue 1 la próxima semana para centrarse en el duelo con los Reds.

Dembélé fue el protagonista este viernes en el Parque de los Príncipes con un golazo de volea con la zurda desde fuera del área (23').



Luego remató junto a la línea de gol un balón peinado en el primer palo por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (33'), poco después de que el Toulouse hubiese igualado con gol de Rasmus Nicolaisen (27').

Ousmane Dembélé marcó dos goles en la victoria de PSG sobre Toulouse, por la Liga de Francia AFP

Publicidad

Gonçalo Ramos, que acababa de saltar al terreno de juego, firmó el tercer gol local con un disparo ajustado en el tiempo añadido (90+2').

Con la mente puesta en la Champions, en la que el PSG defiende título, Luis Enrique realizó varios cambios en su once habitual.

Publicidad

Destacó la presencia del defensor brasileño Lucas Beraldo, que jugó en la medular y cumplió en su nuevo rol antes de ser sustituido en el segundo tiempo por el portugués Vitinha.



Vea el golazo de Ousmane Dembélé, con PSG vs. Toulouse, por la Ligue 1