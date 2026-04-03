Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ousmane Dembélé y una anotación digna de Balón de Oro; vea su golazo con PSG vs. Toulouse

Ousmane Dembélé y una anotación digna de Balón de Oro; vea su golazo con PSG vs. Toulouse

La reacción de sus compañeros, tomándose la cabeza y quedando con la boca abierta, no fue casualidad, luego de que Ousmane Dembélé pusiera el balón en el ángulo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
Comparta en:
Ousmane Dembélé, figura del PSG, anotó un golazo contra Toulouse, por la Liga de Francia
Ousmane Dembélé, figura del PSG, anotó un golazo contra Toulouse, por la Liga de Francia
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad