Paolo Guerrero se resiste al retiro y confirmó su futuro, a los 42 años; "seguimos creyendo"

El delantero Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección de Perú, celebró sus 42 años con la firma de la ampliación de su contrato por el 2026 con Alianza Lima, equipo del que es hincha confeso y con el que jugará la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de este año.

"Paolo Guerrero renueva su vínculo con la blanquiazul. Seguimos juntos, seguimos creyendo", anunció este viernes el Alianza en sus redes sociales.

Alianza Lima publicó fotografías en las que se ve al artillero suscribiendo su nuevo contrato, acompañado por el director deportivo del equipo, Franco Navarro, y por exjugador Víctor 'Pitín' Zegarra.

Paolo Guerrero, delantero peruano, en un partido de Alianza Lima contra Gremio AFP

Guerrero, que este 1 de enero cumplió 42 años, compartirá la ofensiva del Alianza en 2026 con jugadores como el nacional Luis Ramos y los argentinos Federico Girotti, Alan Cantero y Gaspar Gentile.



El equipo blanquiazul, que dejó partir al también argentino Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero de su historia, se apresta a celebrar sus 125 años de fundación, por lo que buscará ganar el título nacional y también evitar que Universitario de Deportes, su eterno rival, alcance un histórico tetracampeonato en la primera división del fútbol peruano.