JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Paolo Guerrero se resiste al retiro y confirmó su futuro, a los 42 años; "seguimos creyendo"

Paolo Guerrero se resiste al retiro y confirmó su futuro, a los 42 años; "seguimos creyendo"

El máximo goleador en la historia de la Selección Perú y con paso por varios clubes del mundo, Paolo Guerrero, dio a conocer en qué equipo jugará en el 2026.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Paolo Guerrero, goleador de Perú, en un partido contra la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
Paolo Guerrero, goleador de Perú, en un partido contra la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

