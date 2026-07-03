Paraguay vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de octavos de final del Mundial

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026, en el que el muro defensivo de la 'albirroja' tratará de resistir a la potencia ofensiva de 'les bleus', como lo hizo en dieciseisavos de final al mandar a casa a Alemania. Este duelo lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic AQUÍ: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La 'albirroja' frustró un Francia-Alemania que parecía destinado a los octavos de final, al imponerse a los germanos en una caótica tanda de penaltis, en la que el guardameta paraguayo Orlando Gill se erigió como héroe guaraní al contener dos lanzamientos.

Eso le dio el billete para medirse este sábado con Francia, en coincidencia con el Día de la Independencia en Estados Unidos.

La cita se producirá en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL.



Selección de Paraguay ante la Selección de Alemania AFP

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Paraguay frente a su historia

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tiene en Filadelfia una nueva cita con sus demonios.

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Si frente a Alemania pudo vengarse de su dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2002, frente a Francia vuelve a un escenario similar al de 1998.

Francia y Paraguay se enfrentaron en los octavos de final de un Mundial en el que los 'galos' eran anfitriones y terminarían conquistando su primer título.

La eliminatoria se marchó a la prórroga tras 90 minutos sin goles y, cuando los paraguayos ya veían cerca la tanda de penaltis, Laurent Blanc los mandó a casa en el 114 con un gol de oro. Un desenlace tan o más cruel como el de Oliver Neuville en el 88, cuatro años después.

No es el único precedente entre paraguayos y franceses, que se han enfrentado en cinco ocasiones, con tres victorias galas y dos empates, incluido otro cruce mundialista: un sorprendente 7-3 en la fase de grupos de 1958, con un triplete del mítico Just Fontaine.

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Una máquina de hacer goles

Francia no cuenta con Fontaine, pero sí con Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección francesa y a un gol de Lionel Messi en el pulso por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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El '10' de Francia suma seis goles -con tres dobletes- de los 13 marcados por la selección de Didier Deschamps, que todavía no ha bajado de los tres tantos por partido y promedia 3,33.

Con un excelso Michael Olise en la media punta y Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y/o Désiré Doué en las bandas, Les Bleus exhiben un ataque vertiginoso que promete poner a Paraguay en muchos más problemas que una Alemania estática y sin ideas.

Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal AFP

El plan de Alfaro

Eliminando a Alemania, Gustavo Alfaro ha acallado todas las voces que le criticaron en la fase de grupos por haber salido a asegurar el empate frente a Australia -con riesgo de caer eliminados- tras encajar un 4-1 ante Estados Unidos en su debut.

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La Albirroja tiene un plan de partido muy claro: defensa férrea liderada por Gustavo Gómez, contra y presión tras pérdida. Alfaro recupera a Gómez, sancionado por acumulación de tarjetas frente a Alemania, para su centro del campo.

"Va a ser muy difícil porque saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien", avisó Deschamps.

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Paraguay no regresó a su campamento base de San José (California) tras su victoria ante Alemania en Boston y lleva ya varios días instalado en Filadelfia, mientras que Francia ha permanecido en Boston, precisamente, como su sede de concentración.

El ganador del pulso entre Francia y Paraguay regresará a Boston para disputar los cuartos de final contra el mejor del pulso entre Canadá o Marruecos, que se producirá este sábado en Houston (Texas).

Alineaciones probables:

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

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Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Paraguay vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

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