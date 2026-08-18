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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo olímpico de Marcela Restrepo, en Santos Laguna vs. Monterey, por la Liga femenina

Vea el golazo olímpico de Marcela Restrepo, en Santos Laguna vs. Monterey, por la Liga femenina

La colombiana anotó auténtico golazo de tiro de esquina, el pasado domingo, en uno de los duelos correspondientes a la Liga de México femenina. Vea aquí el VIDEO.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Marcela Restrepo festejando gol olímpico con Monterrey, en México.
Marcela Restrepo festejando gol olímpico con Monterrey, en México.
Foto: x de @Rayadas.

La colombiana Marcela Restrepo anotó este lunes un gol olímpico en la abultada victoria del Monterrey por 1-4 sobre el Santos Laguna en el cierre de la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol femenino en México.

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Además de Restrepo, los otros goles fueron anotados por la sudafricana Jermaine Seoposenwe, la española Lucía García, de penalti, y un autogol de Amaya Arias; por Santos anotó Ahtziri Méndez.

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Fue el tercer triunfo consecutivo para las Rayadas, que suman nueve puntos. Santos se quedó en tres unidades.

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Al minuto cinco tomó ventaja en un saque de banda que controló la española Lucía García, quien entró al área y cedió a la incorporación de Jermaine Seoposenwe, quien definió de derecha para el 0-1.

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La presión visitante provocó un penalti sobre Alejandra Calderón, que ejecutó Lucía García a la izquierda de la guardameta para festejar el 0-2.

El 0-3 cayó al 32 en un tiro de esquina que cobró Marcela Restrepo, en el que el balón superó la estirada de la portera Kathia Mendoza para celebrar el gol olímpico.

En la segunda parte las Rayadas anotaron el 0-4 al minuto 85, en una jugada por izquierda que terminó con un servicio que Amaya Arias metió en su portería en su intento por despejar.

El Santos descontó 1-4 en tiempo agregado con un remate de cabeza de Ahtziri Méndez en un tiro de esquina.

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