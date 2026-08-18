Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Positivo pronóstico para compañero de Yerry Mina, en Cagliari, que todavía lucha por su vida

Positivo pronóstico para compañero de Yerry Mina, en Cagliari, que todavía lucha por su vida

Las últimas horas han sido positivas para el compañero del colombiano, después de casi fallecer ahogado en una piscina. Aunque sigue en coma, su condición es mejorable.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Yerry Mina en la formación del Cagliari frente al Nápoles por la Serie A.
Yerry Mina en la formación del Cagliari frente al Nápoles por la Serie A.
Getty

El futbolista Yael Trepy, delantero del Cagliari, ingresado en un hospital de Cerdeña (Italia) en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina, presenta una mejoría de la función respiratoria, aunque su pronóstico es reservado, según informó este martes el club.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Trepy, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del SS. Annunziata, continúa bajo sedación farmacológica y con ventilación artificial mediante intubación de las vías respiratorias, con una mejoría de la función respiratoria respecto a la grave insuficiencia detectada en el momento del ingreso", reza el parte médico recogido por el equipo de la capital sarda.

Memphis Depay festejando gol contra América en Sudamericana.
Gol Caracol

Corinthians le puso fin a la novela con Memphis Depay; a semana de su adiós, sellaron su renovación

Viktor Tsygankov está en grandes líos con Girona.
Gol Caracol

Girona abre expediente en contra de figura, por negarse a jugar partido por la Liga de España

Últimas noticias

Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero y su sorpresa, a horas de juego con Boca Juniors en Copa Sudamericana

Marcela Restrepo festejando gol olímpico con Monterrey, en México.
Colombianos en el exterior

Vea el golazo olímpico de Marcela Restrepo, en Santos Laguna vs. Monterey, por la Liga femenina

El jugador francés, de 20 años, se encontraba de vacaciones en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña, cuando, por causas aún por determinar, acabó en la parte más profunda de una piscina y no pudo mantenerse a flote, por lo que fue rescatado por los servicios de emergencia, que procedieron a intubarlo en el lugar.

Publicidad

Según los servicios médicos, Trepy no tiene fiebre, continúa con tratamiento antibiótico y si la mejoría respiratoria se consolida durante el día de hoy, está previsto una reducción progresiva de la sedación, con una nueva evaluación de la respuesta clínica del deportista.

"El pronóstico continúa siendo reservado. Cualquier actualización adicional se comunicará si se producen cambios significativos en las condiciones clínicas del paciente", concluyó el parte médico.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Una tomografía del tórax reveló tras el accidente una importante acumulación de líquido en los pulmones, por lo que los médicos lo mantienen en coma inducido y bajo vigilancia constante.

Publicidad

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, en la región francesa de Île-de-France, Trepy comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad y posteriormente pasó al Créteil-Lusitanos francés, donde permaneció hasta finales de 2022.

En enero de 2023 se incorporó al Cagliari, donde inició su etapa italiana en las categorías inferiores y destacó especialmente con el equipo sub-18, con el que marcó 14 goles en su primera temporada completa en Cerdeña.

En enero de 2026 dio el salto al primer equipo y debutó como profesional ante el Cremonese, en un estreno soñado ya que marcó apenas cuatro minutos después de saltar al campo para establecer el definitivo 2-2 en el minuto 88 de partido.

Relacionados

Yerry Mina

Publicidad

Publicidad

Publicidad