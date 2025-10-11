Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partido 'caliente' entre Noruega e Israel en las Eliminatorias Europeas: protesta en las tribunas

Partido 'caliente' entre Noruega e Israel en las Eliminatorias Europeas: protesta en las tribunas

En el juego entre Noruega e Israel por las Eliminatorias Europeas al Mundial del próximo año, se realizó una protesta contra los israelíes por parte de los asistentes al estadio. ¡Vea qué sucedió!

Por: AFP
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Protesta contra Israel en el partido de eliminatorias al Mundial frente a Noruega
Protesta contra Israel en el partido de eliminatorias al Mundial frente a Noruega
Foto: X/ @periodistan_

Publicidad

Publicidad

Publicidad