Partido de Premier League se vio manchado por actos racistas; Liverpool, el involucrado

El delantero ghanés Antoine Semenyo sufrió insultos racistas a la media hora del partido entre el Liverpool y el Bournemouth, de la primera jornada de la Premier, y el árbitro Anthony Taylor detuvo el encuentro durante unos minutos, en aplicación al protocolo que ha sido instaurado en la competición para estos casos.

Semenyo se disponía a sacar de banda cuando fue insultado por un aficionado que fue localizado en las primeras filas de las gradas. Taylor detuvo el partido y se fue hacia los banquillos para hablar con ambos entrenadores, Arne Slot, del Liverpool y el español Andoni Iraola, del Bournemouth.

Explicó la situación y tras unos minutos de interrupción el partido se reanudó. La Premier, esta temporada, cuenta con un protocolo antirracismo que fue aplicado por el árbitro en este encuentro de apertura del torneo. El árbitro informa a los técnicos y si la situación se repite, el choque se suspenderá durante quince minutos. Luego, el encuentro continuó con normalidad.

"La pasada noche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió. A mis compañeros del Bournemouth, que me apoyaron en ese momento, a los jugadores del Liverpool y aficionados que me mostraron su verdadero carácter y los árbitros de la Premier que lidiaron con ello de una forma tan profesional, gracias. El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba. Marcar dos goles se sintió como hablar el lenguaje que importa de verdad en el campo. Esto es por lo que juego, por momentos como este", dijo el ghanés afectado.

Antoine Semenyo, jugador afectado AFP

El entrenador de los Reds, Arne Slot, condenó también lo ocurrido. "No queremos que esto ocurra en los estadios. Y menos todavía en Anfield", sentenció el neerlandés.

En declaraciones a Sky Sports, el técnico visitante, el español Andoni Iraola, también lamentó el incidente. "Es una gran pena que tenemos que empezar hablando de estas cosas. El entrenador del Liverpool y los jugadores también lo sienten así. Todos entendemos que estas cosas no pueden ocurrir en ningún sitio y especialmente en el fútbol", afirmó.