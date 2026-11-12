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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de fecha FIFA

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de fecha FIFA

Este viernes, la Selección Colombia vuelve al estadio Olímpico Pascual Guerrero para enfrentar a Chile en partido de preparación. ¡Agéndese y no se lo pierda EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
AFP

La Selección Colombia se alista para cerrar el año calendario con un atractivo doble compromiso de preparación frente a su similar de Chile, en la ventana de fecha FIFA de noviembre. El primer partido de esta serie se disputará este viernes 13 del presente mes en el mítico estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, un escenario que vuelve a recibir a la ‘tricolor’ después de 27 años de ausencia.

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Dicho juego de fogueo lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se agende y no se lo pierda.

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Recordemos que para estos encuentros contra la 'roja', Néstor Lorenzo mantuvo su columna vertebral con jugadores como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhon Arias y Luis Javier Suárez. Pero también le dio la oportunidad a nuevas figuras, apostó a ese recambio generacional con nombres como Juan Arizala (Udinese), el extremo Camilo Mena (Korona Kielce) y el delantero Daniel Mosquera (Hellas Verona). A ellos se suman Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez, Daniel Arcila y Matías Orozco.

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La Selección Colombia se enfrenta este viernes a Chile en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta este viernes a Chile en partido de preparación.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de fecha FIFA

  • Día: viernes 13 de noviembre del 2026.
  • Jornada: fecha FIFA.
  • Hora: 7:00 de la noche.
  • Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia).
  • Transmisión por TV: Señal principal de Gol Caracol, Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso preparatorio, las jugadas virales, golazos, polémicas y más. Además de la crónica del partido, las reacciones de las protagonistas y el informe de cuánto vuelve a jugar la Selección Colombia.

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