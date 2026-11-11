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Gol Caracol  / Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de las Naciones

Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de las Naciones

Este jueves, en Londres, Inglaterra recibirá a Croacia por la fecha 5 de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA. ¡Agéndese y vea el partido!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Jude Bellingham, figura en el 0-7
AFP
AFP

﻿El ganador del Balón de Oro, Harry Kane, superará a Peter Shilton como el jugador con más partidos internacionales de la historia de Inglaterra si juega contra Croacia, a quien los Three Lions derrotaron por 7-0 en octubre. Además de Kane, que lidera la carrera por el título de máximo goleador, también hay que tener en cuenta la magia de Jude Bellingham: fíjate en su espectacular remate ante el AEK Athens la semana pasada. El centrocampista del Real Madrid cuenta por primera vez con la compañía de su hermano menor, Jobe, en la convocatoria de Inglaterra.

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Luka Modrić se convirtió en septiembre en el goleador de más edad de la historia de la Nations League, justo cuando Slaven Bilić iniciaba su segunda etapa al frente de la selección nacional. Con la mirada puesta en mejorar la defensa frente a Inglaterra, Bilić destaca el talento de Croacia en la posición de central y describe a Joško Gvardiol y Luka Vušković como "una pareja de centrales para los próximos diez años".

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España se ha clasificado para los cuartos de final. Se proclamará primera de grupo si vence a Chequia y Inglaterra no vence a Croacia, o si España empata e Inglaterra pierde.

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Inglaterra se clasificará para los cuartos de final si evita la derrota ante Croacia.

Croacia no podrá clasificarse para los cuartos de final si no vence a Inglaterra. Croacia se salvará del descenso directo si gana y Chequia no vence a España, o si Croacia empata y Chequia pierde.

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Chequia no puede clasificarse para los cuartos de final. Chequia terminará en el cuarto puesto si pierde contra España y Croacia evita la derrota, o si empata y Croacia gana.

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Hora y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia

Fecha: jueves 12 de noviembre.

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Hora: 2:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Wembley, en Londres, Inglaterra.

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Transmisión: ESPN - Disney +

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