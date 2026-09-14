Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "los rivales de El Salvador en Liga de Naciones no son superiores"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "los rivales de El Salvador en Liga de Naciones no son superiores"

Fiel a su estilo, el director técnico colombiano, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, dejó unas cuantas declaraciones que no pasaron desapercibidas en una rueda de prensa.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
AFP

El técnico de la selección mayor de El Salvador, el colombiano, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, manifestó que los rivales a los que se enfrentará la Selecta en la próxima Liga de Naciones de la Concacaf "no son superiores" y que espera que los salvadoreños estén en un "mejor nivel" en comparación con la eliminatoria reciente.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En una conferencia de prensa antes de un entrenamiento de los jugadores de la liga local convocados para la selección, Gómez dijo: "Le aseguro que los otros con los que vamos a jugar no son superiores a nosotros".

Hernán 'Bolillo' Gómez El Salvador
Colombianos en el exterior

Hernán ‘Bolillo’ Gómez no irá al Mundial 2026 con El Salvador; derrota 4-0 con Surinam

Últimas noticias

Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en la victoria de Real Betis sobre Villarreal
Colombianos en el exterior

Nelson Deossa y su jugada 'maradoniana' contra Villarreal; La Liga le dedicó un video

Kevin Mier Willer Ditta Cruz Azul
Colombianos en el exterior

Colombianos en el fútbol de México, testigos de un escándalo; se abrieron investigaciones

"El resultado sí no lo puedo decir, porque dependemos de muchas cosas, de concentración, de chances, de seguridad, del momento, pero futbolísticamente (...) no vamos a ser menos", añadió en referencia a Jamaica, Martinica y Guatemala, los próximos rivales de El Salvador.

Publicidad

El técnico mundialista con Colombia y Ecuador recordó que lleva un año y medio al frente de la Selecta, por lo que con el trabajo realizado "tenemos que estar en mejor nivel", y agregó: "Me siento en mejores condiciones y siento que los muchachos están más entendidos".

La Liga de Naciones se presenta como una oportunidad de reivindicación para Gómez, quien únicamente consiguió un resultado positivo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y registró tres derrotas consecutivas como local ante Panamá, Guatemala y Surinam.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Perdimos esos tres partidos de locales sin que los rivales fueran mejores que nosotros", sostuvo.

Publicidad

El entrenador, que ya dirigió a las selecciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras, llegó al banquillo de El Salvador en febrero de 2025.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de El Salvador.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de El Salvador.
AFP

Desde su llegada, Gómez ha dirigido dieciséis partidos con un saldo de tres victorias, cinco empates y ocho derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

Visitará a las selecciones de Guatemala y Martinica. Con el primer rival perdió y al segundo lo derrotó en sus últimos enfrentamientos.

Publicidad

La Azul y Blanco recibirá a Martinica y Jamaica, este último equipo contra el que jugó por última vez en marzo de 2022 y empató 1-1.

Sin embargo, los rivales del Caribe se han complicado contra los salvadoreños en los últimos años.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
Colombianos en el exterior

Hernán 'El Bolillo' Gómez recibió importante noticia en la Selección de El Salvador

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano que dirige a El Salvador.
Colombianos en el exterior

'Bolillo' Gómez y sus palabras tras ser ratificado como DT en El Salvador; "ya no soy tan ciego"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de El Salvador.
Colombianos en el exterior

En El Salvador tomaron decisión con 'Bolillo' Gómez, tras no clasificar al Mundial 2026

Publicidad

Relacionados

Hernán Darío Gómez

Selección de El Salvador

Publicidad

Publicidad

Publicidad