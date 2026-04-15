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Gol Caracol  / Flamengo vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Libertadores

Flamengo vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Libertadores

El Medellín tendrá este jueves un duro reto en la Copa Libertadores, ya que visitará al vigente campeón del torneo, Flamengo. ¡Prográmese con el compromiso del grupo A!

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Flamengo y Medellín se enfrenta en la Copa Libertadores.
Flamengo y Medellín se enfrenta en la Copa Libertadores.
Fotos: AFP

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