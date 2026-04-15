Flamengo vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Copa Libertadores

Con bajas en el mediocampo, entre ellas el ítalo-brasileño Jorginho, Flamengo recibe este jueves a un Independiente Medellín con el foco dividido entre la Copa Libertadores y la Liga BetPlay I-2026, donde lucha por clasificarse a las finales. En el 'mengao' se espera la presencia del volante cartagenero, Jorge Carrascal.



¿Cómo llega Flamengo para el duelo contra el DIM?

El conjunto de Río Janeiro, vigente campeón del torneo, afronta esta segunda jornada del Grupo A con la misión de aislarse en el liderato, tras imponerse en altura al Cusco en Perú (0-2).

La victoria en el Maracaná dejaría a los dirigidos por Leonardo Jardim en una situación cómoda para el siguiente duelo ante el que parece ser el gran rival a batir del grupo: Estudiantes de La Plata, que suma cuatro puntos después de vencer el martes al Cusco (2-1).

No obstante, el técnico luso tendrá que reconfigurar su centro del campo frente a los colombianos.

Flamengo se impuso a Cusco en su debut en Copa Libertadores. AFP

El chileno Erick Pulgar, lesionado en el hombro, no se ejercitó en la víspera con sus compañeros y es seria duda.



Jorginho, en cambio, será baja segura. El exjugador del Chelsea y Arsenal aún arrastra molestias en el gemelo y la previsión es que sólo vuelva a finales de este mes.

Publicidad

Con todo, Jardim puede recuperar a dos importantes efectivos: el exjugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez y Everton 'Cebolinha'.

El medio español se ha recuperado de una cirugía en el talón y podría tener sus primeros minutos de la temporada con la formación rojinegra, aunque la tendencia es que vuelva poco a poco.

Publicidad

El extremo brasileño, por su parte, sufrió una fractura en la costilla y ya ha recibido el alta para incorporarse a los entrenamientos.



Así llega el Medellín al duelo copero

Independiente Medellín confía en sumar en Río para mantener vivas sus opciones de clasificación para octavos, a los que accederán los dos primeros colocados de cada grupo. El tercero en discordia jugará una eliminatoria previa para continuar en la Copa Sudamericana.

Acción de juego entre Medellín y Estudiantes de la Plata en juego por Copa Libertadores. AFP

El cuadro paisa empató 1-1 en casa ante Estudiantes de La Plata y ahora visita la cancha del campeón, que cuenta con una de las plantillas mejor valoradas del continente americano.

El viaje a Brasil, sin embargo, llega en un mal momento para los hombres de Alejandro Restrepo, ya que encadenan tres partidos sin conocer la victoria.

El último tropiezo tuvo lugar el sábado pasado y fue el más doloroso: derrota en casa en el último minuto, por 2-3, contra su máximo rival histórico, el Atlético Nacional, actual líder del torneo local.

Publicidad

Ese resultado ha empeorado sus opciones de clasificación para la fase final del Apertura. El 'poderoso de la montaña' marcha en la segunda mitad de la tabla, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas, y no lo tendrá fácil para avanzar.

Al DIM le quedan cuatro partidos y está obligado a un final de campaña casi perfecto para meterse entre los ocho primeros y disputar la fase final del Apertura, lo que puede perjudicar su andadura en la Libertadores.

Publicidad

Flamengo vs. Medellín; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por la Copa Libertadores