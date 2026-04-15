Palmeiras vs. Sporting Cristal, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la CONMEBOL Libertadores

Líder del Brasileirão, el Palmeiras cuenta las horas para la reaparición del delantero Vitor Roque, mientras se prepara para enfrentar este jueves en la Copa Libertadores al Sporting Cristal de Perú. Baja en los últimos partidos del Verdão en la liga brasileña por una lesión en el tobillo izquierdo, Vitor Roque entrenó con normalidad en vísperas de la cita copera.

Sería un refuerzo de lujo los 25,5 millones de euros que el club de Sao Paulo pagó al FC Barcelona por su fichaje a principios del año pasado casi duplican el valor de mercado de toda la nómina del Sporting Cristal (13,3 millones), según las estimaciones del portal especializado Transfermarkt.

La evolución del joven atacante de 21 años abre la puerta a su retorno al equipo del entrenador portugués Abel Ferreira, que busca reaccionar en casa tras debutar con un empate 1-1 como visitante con el Atlético Junior de Colombia en el Grupo F de esta edición del torneo continental.

Vitor Roque marcó tres goles en las primeras cuatro jornadas del Brasileirão 2026, pero su lesión le ha dejado fuera en cinco de las últimas siete fechas. No juega desde el 21 de marzo. La temporada pasada, en la que sumó 16 goles y tres asistencias en liga y cuatro tantos en la Libertadores, formó una de las duplas de atacantes más letales de Brasil junto al argentino José Manuel "Flaco" López.



Arias, baterías recargadas

El domingo, Palmeiras tuvo un derbi lleno de tensión frente al Corinthians, finalizado con empate 0-0. Fue un partido de mucho roce, en el que su rival tuvo dos expulsados: André Luiz y Matheuzinho. Hubo problemas en el túnel de vestuarios y ambos clubes denunciaron agresiones contra sus futbolistas. Después del desgaste en el clásico, uno de los de mayor rivalidad en Brasil, Ferreira podría hacer cambios.



El colombiano Jhon Arias, el gran fichaje del Verdão esta temporada, repatriado a Brasil desde el Wolverhampton de Inglaterra, tiene buenos números para volver a la alineación. Cumplió suspensión en el encuentro dominical por acumulación de tarjetas amarillas.

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"Tuvimos mala suerte (...). La pelota no quiso entrar", dijo a la prensa el paraguayo Ramón Sosa tras el partido, en el que el Palmeiras no pudo capitalizar su superioridad numérica a pesar de generar buenas ocasiones ante el arco contrario.

"Vamos a trabajar para mejorar", continuó el atacante. El Palmeiras encabeza la tabla del campeonato brasileño con 26 puntos en 11 fechas, escoltado por Flamengo, Sao Paulo, Fluminense y Bahia, todos con 20 unidades.

Jhon Arias; jugador colombiano del Palmeiras

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Rival con acento brasileño

El Sporting Cristal tiene un entrenador brasileño, Zé Ricardo, quien asumió el mando del conjunto peruano a principios de mes. Sustituyó a otro técnico del país de Pelé, Paulo Autuori. De larga experiencia en los banquillos de Brasil, con pasos por Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro, entre otros equipos, Zé Ricardo hizo su estreno en el Cristal la semana pasada, justamente, en la Libertadores.

Y un paisano fue decisivo. El atacante brasileño Feliz Vizeu, con quien coincidió en su etapa en el Flamengo, ingresó como suplente y anotó para dar al equipo celeste una victoria 1-0 sobre el Cerro Porteño de Paraguay. "Entró, tuvo su oportunidad e hizo un gol muy importante", dijo el técnico en rueda de prensa.

Palmeiras vs. Sporting Cristal, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la CONMEBOL Libertadores

Fecha: jueves 16 de abril.

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

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Estadio: Allianz Parque, São Paulo

Transmisión: Disney+ - ESPN.

Palmeiras vs. Sporting Cristal; CONMEBOL Libertadores AFP