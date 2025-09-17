Partidos EN VIVO HOY 17 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles, Bayern Múnich con Luis Díaz hará su debut en la fase de liga de la Champions League recibiendo en el Allianz Arena al Chelsea. Por otro lado, Once Caldas se medirá con Independiente del Valle, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 17 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Shanghai Port vs. Vissel Kobe
|7:15 a.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Olympiacos vs. Pafos FC
|11:45 a.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Slavia Praha vs. Bodø/Glimt
|11:45 a.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Feyenoord vs. Fortuna Sittard
|1:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Liverpool vs. Atlético Madrid
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Ajax vs. Inter de Milán
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|París Saint-Germain vs. Atalanta
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Swansea City vs. Nottingham Forest
|2:00 p.m. - EFL Carabao Cup - Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs. Chelsea
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Newell's Old Boys vs. Belgrano
|4:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Bolívar vs. Atlético Mineiro
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Independiente del Valle vs. Once Caldas
|5:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|New York City vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|River Plate vs. Palmeiras
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2, Telefé YouTube, Pluto TV
|Monterrey femenino vs. Alianza FC Femenino
|8:00 p.m. - CONCACAF Women's Champions Cup - Disney+ Premium
|Real Salt Lake vs. Los Ángeles FC
|8:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)